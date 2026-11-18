Toplantı ve ilk değerlendirme:
AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları'nın yeni yönetimi Mücteba Karagöl başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. İl binasında düzenlenen toplantıya AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu katıldı.
Toplantıda teşkilat çalışmaları ve gençlik projeleri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Subaşıoğlu, partinin gençliğe verdiği önemi vurgulayarak “Gençlerimizin enerjisine ve vizyonuna güvenimiz tam” ifadesini kullandı.
Projeler ve saha çalışmaları:
Görüşmelerde Denizli genelinde yürütülen sosyal, kültürel ve saha faaliyetlerinin mevcut durumu ele alındı. Yönetim kurulu üyeleri, önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ve teşkilat içi koordinasyon konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
Sunumlarda saha çalışmaları ve gençlere yönelik etkinliklerin organizasyonu hakkında bilgi paylaşılırken, genç kadroların liderlik ve uygulama aşamasındaki rolleri ön plana çıkarıldı.
Kapanış ve teşekkür:
AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları yönetimi toplantıya katılımı ve destekleri için Muhammet Subaşıoğlu'na teşekkürlerini iletti. Toplantı, yönetim kurulu üyelerinin saha çalışmalarına ilişkin sunumları sonrası hatıra fotoğrafı çekimiyle sonlandı.
Yeni yönetimin önümüzdeki dönemde atacağı adımlar, gençlik kollarının teşkilat içindeki koordinasyonunu güçlendirmeye odaklanacak.
AK PARTİ DENİZLİ İL GENÇLİK KOLLARI ÜYELERİYLE BULUNAN AK PARTİ İL BAŞKANI MUHAMMET SUBAŞIOĞLU; "GENÇLERİMİZİN ENERJİSİNE VE VİZYONUNA GÜVENİMİZ TAM" DEDİ.
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