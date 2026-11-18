Öne çıkan gelişme:

ABD Başkanı Donald Trump, Manila'da Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos ile Malacanang Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, iki ülke arasında çok büyük bir ticaret anlaşmasının tamamlandığını duyurdu. Trump, anlaşmanın taraflar için adil olduğunu ve beklenenden hızlı bir şekilde hayata geçirildiğini söyledi.

Trump'ın açıklamaları:

Trump konuşmasında, "Çok büyük bir ticaret anlaşmasını yeni tamamladık. Şimdiye kadar yaptığımız en büyük ticaret anlaşması" ifadelerini kullandı ve anlaşmanın her iki ülke için "muhteşem" sonuçlar doğuracağını belirtti. Ayrıca sosyal medyadan paylaştığı mesajda, söz konusu anlaşmanın "gerçek bir dönüm noktası" olacağını ve özellikle çiftçiler ile enerji sektöründekiler için fayda sağlayacağını vurguladı.

Toplantının ardından Trump, Filipinler'den Çin'e gideceğini belirterek, Filipin lideri Marcos ve ailesine ilişkin övgü dolu ifadeler kullandı. Başkan, anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin geniş bilgi vermezken, sürecin hızlı ilerlediğini ve her iki tarafın da bundan memnun olduğunu kaydetti.

Filipinler'in resmi açıklaması:

Filipinler Devlet Başkanlığı İletişim Ofisi, yazılı açıklamasında iki ülkenin özellikle enerji ve gıda güvenliği alanlarında ekonomik iş birliğinin kilit noktalarında anlaştığını bildirdi. Açıklamada, ilerleyen dönemde her iki ülkenin ticaret temsilcilerinin bu taahhütleri "ikili ticareti güçlendirecek, tedarik güvenliğini artıracak" somut girişimlere dönüştürmek için yakın iş birliği içinde çalışacağı belirtildi.

Her iki taraf da mevcut açıklamalarda ticaret anlaşmasının kapsamı ve teknik detaylarına yer vermedi. Resmi açıklamalar, anlaşmanın genel hedeflerini ve uygulamaya dönük sorumlulukların ticaret temsilcileri tarafından netleştirileceğini işaret ediyor. Bu nedenle, somut uygulama adımları ve müzakere takvimi önümüzdeki süreçte izlenecek resmi adımlarla daha belirgin hale gelecek.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, MANİLA'DA FİLİPİNLER DEVLET BAŞKANI FERDİNAND MARCOS İLE MALACANANG BAŞKANLIK SARAYI'NDA DÜZENLENEN YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ.