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Şırnak'ta sınır güvenliğini güçlendirmeye yönelik düzensiz göç eğitimi

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nde 76 personele düzensiz göçle mücadele, saha uygulamaları ve kurumlar arası koordinasyon konularında seminer düzenlendi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Serkan Varol

Şırnak'ta sınır güvenliğini güçlendirmeye yönelik düzensiz göç eğitimi

Şırnak'ta düzensiz göçle mücadele eğitimleri sürüyor

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki güvenlik personeline yönelik yürütülen eğitim çalışmaları kapsamında, 76 personele düzensiz göçle mücadele konulu bilgilendirme semineri verildi. Etkinlik, Şehit Gökhan Ünaldı Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi ve seminerde saha uygulamaları ile yürütülen çalışmalar ele alındı.

seminerin hedefleri:

Seminerin temel amacı, sınır hattında görev yapan güvenlik güçlerinin düzensiz göç konusundaki farkındalığını ve uygulama kapasitesini artırmak olarak açıklandı. Oturumlarda, karşılaşılabilecek durumlara yönelik prosedürler, saha raporlaması ve olay yönetimi konularında bilgilendirmeler yapıldı.

kurumlar arası koordinasyon ve uygulama:

Programa, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Ali Onur Yücedağ da katıldı; bu katılım, güvenlik birimleri ile göç idaresi arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine verilen önemi gösterdi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü, sınır kenti olmanın gerektirdiği tedbirlerle düzensiz göçün önlenmesine yönelik uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Yetkililer, saha çalışmalarının etkinliğini artırmak için düzenli eğitimlerin, doğru yönlendirme ve hızlı müdahale kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağladığını vurguladı. Bu çerçevede yürütülen seminerlerin, yasa dışı göç hareketlerinin önlenmesine doğrudan destek olması hedefleniyor.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ SINIR KENTLERİNDEN ŞIRNAK’TA DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA GÜVENLİK...

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ SINIR KENTLERİNDEN ŞIRNAK’TA DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA GÜVENLİK GÜÇLERİNE YÖNELİK EĞİTİM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR. ŞIRNAK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GÖREV YAPAN 76 PERSONELE, DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KONUSUNDA KAPSAMLI BİLGİLENDİRME SEMİNERİ VERİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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