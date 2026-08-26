Keskinkılıç ailesi anne kaybını yaşadı: Hayriye Keskinkılıç toprağa verildi

merhume için son görev:

Yahyalı Belediyesi eski belediye başkanlarından Esat Keskinkılıç’ın eşi ve iş insanları İhsan ile Abdullah Keskinkılıç’ın annesi Hayriye Keskinkılıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Merhume için öğle namazına müteakip ilçedeki Cami Kebir Camii’nde cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazını Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı kıldırdı; akabinde merhume ilçe mezarlığına defnedildi.

ziyaret ve katılım:

Cenaze törenine, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Bayar Özsoy, MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy ile önceki dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki katıldı.

Ayrıca Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, merhumenin yakınları ve çok sayıda vatandaş cenazeye iştirak etti.

YAHYALI BELEDİYESİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARINDAN ESAT KESKİNKILIÇ'IN EŞİ, İŞ İNSANLARI İHSAN VE ABDULLAH KESKİNKILIÇ'IN ANNESİ HAYRİYE KESKİNKILIÇ YAŞAMINI YİTİRDİ. MERHUME KESKİNKILIÇ, YAHYALI İLÇESİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.