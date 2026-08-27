gençlere yatırım: yeşilyurt belediyesi ücretsiz kurslarla başarıyı büyütüyor

yeşilyurt belediyesi eğitim yatırımlarının meyvelerini topluyor

Yeşilyurt Belediyesi Kültür, Sanat ve Gençlik Merkezlerinde ücretsiz olarak yürütülen LGS ve Eğitime Destek Programlarına katılan öğrenciler, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Dönemi boyunca aldıkları yoğun ve disiplinli eğitimle sınavlarda önemli dereceler elde etti. Başarı, hem ailelerde hem de belediye yetkililerinde memnuniyet yarattı.

program yapısı ve hazırlık süreci:

Merkezlerde alanında deneyimli eğitim kadroları tarafından verilen dersler, farklı konu başlıklarını kapsayacak şekilde planlandı. Öğrenciler düzenli olarak yapılan deneme sınavlarına girerek eksiklerini tespit etme ve sınav stratejilerini geliştirme imkânı buldu. Kursların ücretsiz olması, geniş bir katılım sağlayarak fırsat eşitliği yaratılmasına katkı sundu.

Bu süreçte öğrencilerin yalnızca akademik bilgi kazanması değil, sınav disiplini, zaman yönetimi ve özgüven geliştirme gibi beceriler üzerinde de duruldu. Deneme sınavları ve bireysel geri bildirimler, öğrencilerin performansını yükseltmede belirleyici rol oynadı.

ödül töreni ve yetkililerin değerlendirmesi:

Başarı gösteren öğrenciler için Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası toplantı salonunda düzenlenen özel programda, öğrenciler ve aileleri ağırlandı. Programa katılan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Akın, dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti ve başarılarının devamını diledi.

Akın, belediyenin eğitim yatırımlarını yalnızca fiziki çalışmalarla sınırlı tutmadığını vurgulayarak, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatlarında her zaman yanlarında olmaya büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı. Ayrıca ailelerin desteğinin öğrenci başarısındaki rolüne dikkat çekti ve ebeveynleri "başarıların gizli kahramanları" olarak nitelendirdi.

Programın kapanışında Başkan Yardımcısı Akın, gelecek dönemde de gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre dereceye girenler için ödül uygulamasını yineleyeceklerini açıkladı. Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit talimatıyla ilk 1000'e giren öğrencilere 20.000 TL, 1001–2000 arası başarı elde eden öğrencilere ise 10.000 TL başarı ödülü verileceği duyuruldu.

Program, öğrencilere ödüllerin takdim edilmesi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. Aileler ve öğrenciler, eğitim hizmetlerine verilen destek nedeniyle Yeşilyurt Belediyesine teşekkür etti.

Yeşilyurt Belediyesi yetkilileri, bu tür uygulamaların yalnızca kısa vadeli sınav başarıları sağlamadığını; okuyan, araştıran ve üreten bir nesil yetiştirme hedefinin parçası olduğunu belirterek, gençlerin eğitimine yönelik yatırımların süreceğini ifade etti.

"BAŞARIYA GİDEN YOLDA ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ"