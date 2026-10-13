Gençleri korumak için yaş doğrulama sistemi masada

Sağlık bakanlığı uygulamaya hazırlık yapıyor:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlarken tütün ve tütün ürünlerinin kanser, kalp krizi ve inme gibi ciddi sağlık riskleri yarattığını vurguladı. Türkiye'de sigara kullanım oranının yüzde 33 olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, sigarayla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasının ve vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesinin önemine değindi.

Mevcut durum ve araştırma sonuçları:

Bakan, mevcut mevzuatın 18 yaşından küçüklere sigara satışını yasakladığını hatırlattı. 13-15 yaş grubundaki 220 bin gence yönelik araştırmada gençlerin yüzde 73,3 oranında sigaraya kolaylıkla ulaşabildiğinin görüldüğünü belirterek, mevcut yasağın fiilen uygulanmasında eksiklikler bulunduğunu ifade etti.

Yaş doğrulama yöntemleri ve gizlilik kaygıları:

Yasağın daha etkin uygulanması amacıyla bir kanun taslağı üzerinde çalışıldığını söyleyen Memişoğlu, satış sırasında yaş doğrulaması yapılmasına yönelik yöntemlerin değerlendirildiğini aktardı. Covid-19 döneminde kullanılan HES uygulaması gibi yöntemlerin de masada olduğunu belirtti ve planlanan yaş doğrulama sisteminin kişisel verilerin gizliliği ve mahremiyeti ile ilişkilendirilmeyeceğini özellikle vurguladı.

Memişoğlu, temel amaçlarının 18 yaş altına sigara satışını engellemek ve çocukları ile gençleri tütün ürünlerinin zararlarından korumak olduğunu ifade etti. Ayrıca sigara kullananların önemli bir bölümünün alışkanlığı bırakmak istediğini belirterek, yasama çalışmalarıyla birlikte eğitim ve farkındalık çalışmalarının da eş zamanlı yürütüleceğini söyledi.

Bakanlık 18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma yapacak