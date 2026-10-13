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Gülşah Yıldırım Genç Mersin büyükşehir başkanvekili oldu

CHP'li Gülşah Yıldırım Genç, Vahap Seçer'in görevden uzaklaştırılmasının ardından mecliste üç turda 47 oyla Mersin büyükşehir başkanvekili seçildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 17:04

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 17:15

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Gülşah Yıldırım Genç Mersin büyükşehir başkanvekili oldu

Seçim süreci ve oy dağılımı:

1 Ekim'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp mahkemece tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Vahap Seçer'in yokluğunda Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde başkanvekilliği seçimi yapıldı. Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki oturumda CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç üç tur sonunda başkanvekili olarak belirlendi.

Belediye meclisinde toplam 79 üye bulunuyor; soruşturma nedeniyle 6 üye seçime katılamadı. Kalan 73 meclis üyesinin katıldığı oylamada Genç ilk iki turda 47 oy aldı. İlk turda 24 boş oy, bir geçersiz oy ve bir oy Hamit Mert Avcı adına kullanıldı. İkinci turda aynı dağılım ve iki geçersiz oy; üçüncü turda ise Genç yine 47 oyla başkanvekili seçildi, son turda 25 boş oy ve bir geçersiz oy kaydedildi.

Genç'in öncelikleri ve mesajı:

Seçimin ardından konuşan Genç, görevi olağanüstü şartlarda devralmanın ağır bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Önceliklerinin Vahap Seçer'in ortaya koyduğu vizyonu ve devam eden projeleri sağlıklı şekilde yürütmek olduğunu belirtti. Belediyenin binlerce çalışanı ve meclis üyeleriyle işbirliği içinde hareket edeceklerini söyledi.

Genç, görevini bir emanet olarak tanımladı ve bu sorumluluğun ciddiyetinin farkında olduğunu ifade etti. Sözlerini "En büyük amacım, kıymetli başkanımız Vahap Seçer özgürlüğüne kavuştuğunda bu emaneti sağ salim kendisine teslim etmek" şeklinde sürdürdü.

Siyasi denge ve uzlaşı vurgusu:

Genç, seçimde CHP grubuna teşekkür ederken, Yeni Parti, DEM Parti ve İYİ Parti'nin desteğini de açıkladı. Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ve MHP gruplarının aday çıkarmamasını demokratik olgunluk olarak nitelendirdi ve meclisteki tablonun Mersin'deki barış, huzur ve uzlaşı ortamını yansıttığını söyledi.

Konuşmasının sonunda adalete olan inancını dile getiren Genç, sürecin sonunda görevini teslim etmeyi amaçladığını yineledi ve "Adaletin tecelli edeceğine inancımız sonsuz. Kıymetli başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in özgürlüğüne kavuştuğu gün bu emaneti sağ salim ona teslim etmek en büyük görevim, en büyük amacım" dedi.

GÜLŞAH YILDIRIM GENÇ (ORTADA) AÇIKLAMA YAPTI

GÜLŞAH YILDIRIM GENÇ (ORTADA) AÇIKLAMA YAPTI

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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