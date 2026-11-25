millet kıraathaneleri gençlere kapılarını açıyor:

Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren 7 Millet Kıraathanesi, gençlerin eğitim hayatına katkı sağlamak için sessiz ve konforlu çalışma alanları sunuyor. Okul derslerine çalışan, sınavlara hazırlanan ve kitap okuyan öğrenciler bu merkezleri sıkça tercih ederek eğitim hedeflerine doğru ilerliyor.

çalışma ortamı ve öğrencilere sundukları:

Kıraathaneler, düzenli ve sakin bir çalışma düzeni sağlayarak öğrencilerin ders verimliliğini artırmayı amaçlıyor. Mekânların aydınlatma, oturma düzeni ve sessizlik gibi temel unsurlara öncelik vermesi, özellikle sınav hazırlık döneminde gençlerin zamanlarını nitelikli değerlendirmelerine olanak tanıyor.

belediye yönetiminin destek yaklaşımı:

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin konuya ilişkin olarak belediyenin gençlerin eğitimine yönelik önceliğini vurguladı ve şunları söyledi: "Gençlerimizin hayallerine ulaşabilmeleri, hedeflerini gerçekleştirebilmeleri ve geleceğe daha donanımlı hazırlanabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Millet Kıraathanelerimizde gençlerimize huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı sunuyor, eğitim yolculuklarında onlara destek oluyoruz. Buralarda ders çalışan, emek veren ve geleceği için gayret gösteren her bir gencimizin başarısı, bizler için ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı. Gençlerimize yapılan her yatırımın geleceğimize yapılan en kıymetli yatırım olduğuna inanıyoruz. Onların hayallerine giden yolda her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz"

Belediyenin sunduğu bu imkânlar, gençlerin akademik başarısına doğrudan katkı sağlarken kıraathaneleri ilçede eğitim odaklı bir buluşma noktası haline getiriyor.

PURSAKLAR BELEDİYESİ, GENÇLERİN EĞİTİM HAYATLARINA KATKI SAĞLAMAK VE AKADEMİK BAŞARILARINI DESTEKLEMEK AMACIYLA HİZMETE SUNDUĞU MİLLET KIRAATHANELERİNDE ÖĞRENCİLERİ AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR.