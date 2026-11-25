Atama resmîleşti

Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Edirne Valisi Yunus Sezer, Batman Valiliğine atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar, 25 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı atama kararı kapsamında yer aldı. Karar ile toplam 41 il için vali ataması yapılırken, 14 vali ise İçişleri Bakanlığı emrine alındı.

atama kapsamı ve aktarma:

Karar çerçevesinde Batman'da yaklaşık 4,5 yıldır görev yapan Ekrem Canalp, Sakarya Valiliğine nakledildi. Bu yer değişikliğiyle birlikte Edirne'de Ağustos 2023'ten bu yana görev yapan Yunus Sezer Batman'da görevi devralmış oldu. Atama, bölgedeki idari yapılanma ve görev değişimlerini içeren geniş çaplı bir kararnamenin parçası olarak kayıtlara geçti.

özgeçmiş ve görev geçmişi:

Yunus Sezer, 10 Nisan 1978 tarihinde Erzurum'un İspir ilçesinde doğdu. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Sezer, mülki idare mesleğine 2001 yılında kaymakam adayı olarak başladı. Meslek hayatında Alucra, Altınyayla ve Silvan ilçelerinde kaymakamlık yaptı; Siirt'te vali yardımcılığı görevinde bulundu.

İçişleri Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Kırıkkale Valiliğine atanan Sezer, 11 Eylül 2021 tarihinde Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı görevine getirildi. Daha sonra 21 Ağustos 2023'te Edirne Valiliği görevine başladı ve şimdi Batman valiliğine atandı. Sezer, evli ve üç çocuk babasıdır.

göreve başlamanın anlamı ve beklentiler:

Sezer'in AFAD Başkanlığı tecrübesi, Batman valiliğinde afet yönetimi ve koordinasyon konularında öne çıkan bir birikim olarak değerlendiriliyor. Atamanın ardından il yönetiminin öncelikleri arasında yerel güvenlik, afet hazırlığı ve kurumsal işbirliklerinin güçlendirilmesi bekleniyor. Yeni valiye yönelik ilk beklentiler, hem bürokratik devamlılığın sağlanması hem de bölgede sürdürülebilir hizmetlerin korunması biçiminde ifade ediliyor.

Resmî atama duyurusu, il yönetiminde yapılacak idari düzenlemelerin ve yeni döneme ilişkin uyum sürecinin takip edilmesine olanak tanıyor. Görev değişiklikleri tamamlandıkça yerel yönetim organları ve kamu kurumları arasında yeni çalışma düzenleri hayata geçirilecek.

RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN VALİLER KARARNAMESİ İLE BATMAN VALİSİ EKREM CANALP SAKARYA VALİLİĞİNE, EDİRNE VALİSİ YUNUS SEZER İSE BATMAN VALİLİĞİNE ATANDI.