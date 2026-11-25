Dünya Balıkçılık Günü etkinliği:

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Dünya Balıkçılık Günü kapsamında Süleymanpaşa ilçesindeki Namık Kemal İlkokulu'nda bir etkinlik düzenlendi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okul bahçesinde pişirilen palamutlar öğrencilere ikram edilerek balık tüketiminin önemi canlı bir ortamda gösterildi.

Amaç ve mesajlar:

Etkinlikte konuşan Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Erdoğan, balığın çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimi için kritik bir besin kaynağı olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Balık deyip geçmemek lazım. Balık, beslenme açısından son derece önemli bir besin kaynağı" ifadelerini kullanarak, çocuklarda balık tüketimi alışkanlığının erken yaşta kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Tüketim verileri ve sektörün önemi:

Konuşmada Türkiye'deki tüketim seviyesine de dikkat çekildi. Erdoğan, Türkiye'de kişi başına yıllık balık tüketiminin yaklaşık 7,5 kilogram olduğunu; Avrupa Birliği ortalamasının 25 kilogram, dünya ortalamasının ise 20 kilogram seviyesinde olduğunu söyleyerek ülke genelinde tüketimin düşük kaldığını vurguladı. Ayrıca balıkçılık sektörünün ekonomik yönüne işaret ederek, "yıllık milyar dolarlık ticaret hacmine sahip bir sektörden bahsediyoruz" değerlendirmesinde bulundu ve sektörün geliştirilmesinin jeopolitik avantajlar nedeniyle önemli olduğunu ifade etti.

Etkinliğe Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer de katılarak protokol üyeleriyle birlikte pişirilen palamutları öğrencilere ikram etti. Organizasyon, hem yerel yönetimlerin hem de tarım ve orman müdürlüğünün iş birliğiyle balık tüketimi bilincini artırmayı amaçlayan uygulamalı bir adım olarak kayda geçti.

Okul ortamında yapılan bu tür uygulamalar, çocuklara balığı tanıtmanın yanı sıra tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesine yönelik somut bir müdahale olarak değerlendiriliyor.

Dünya Balıkçılık Günü'nde okul bahçesinde balık şöleni