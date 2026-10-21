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Kurum'dan Ayazağa yanıtı: Özel'i 'göz göre göre yalan' ve 'iftira siyaseti'yle suçladı

Bakan Murat Kurum, Özgür Özel'i Ayazağa iddiaları nedeniyle 'göz göre göre yalan' ve 'iftira siyaseti' yapmakla suçlayıp projenin İBB ortaklığını vurguladı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Elif Demir

Kurum'dan Ayazağa yanıtı: Özel'i 'göz göre göre yalan' ve 'iftira siyaseti'yle suçladı

Kurum'dan Ayazağa yanıtı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, partisinin grup toplantısı öncesinde Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Sarıyer'e bağlı Ayazağa Mahallesi'ndeki projeye ilişkin iddialarına sert bir yanıt verdi. Kurum, Özel'in açıklamalarını 'göz göre göre yalan' ve 'iftira siyaseti' olarak nitelendirdi ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu.

projenin onayı ve ortaklığı:

Kurum, Ayazağa'daki projenin uygulamaya alınmasının 2022 yılına dayandığını, projenin CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin teklifi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) onayıyla hayata geçtiğini belirtti. Bakan Kurum, projede İBB'nin ortak olduğunu vurgulayarak, arsadaki iştirak değerinin 1 milyar 100 milyon lira civarında olduğunu söyledi. Ayrıca kurum, ruhsat süreçlerinin uzaması nedeniyle başvuran 950 hak sahibi vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi amacıyla bakanlığın devreye girdiğini ifade etti.

sel, altyapı eksikliği ve yıkım çalışmaları:

Kurum, Ayazağa'daki sel felaketinin temel nedenini derelerin ıslah edilmemesine ve altyapı yetersizliğine bağladı. Bakan, özetle belediyelerin gerekli iradeyi ortaya koymadığını belirterek bunun sorumluluğunu belediyelere yükledi. Ayrıca kaçak yapıların yıkımının valiliğin koordinasyonunda sürdüğünü ve derenin üzerindeki işgalci yapıların kaldırılmasının devam ettiğini söyledi.

Bakan Kurum, Özgür Özel'in sahada bulunmadığını ve iddiaları ortaya atarken gerçekleri göz ardı ettiğini savundu. Kurum, bu tür açıklamaların yerel yönetimlerin yolsuzluklarını örtemeyeceğini belirterek, iddiaların algı ve iftira siyaseti amacı taşıdığını iddia etti.

Söz konusu açıklamada Kurum, vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için bakanlık olarak gereken iradeyi ortaya koyduklarını, belediyelerin de sorumluluklarını yerine getirmesini beklediklerini ifade etti. Bakanın vurguladığı temel nokta, projenin onay ve ortaklık sürecinin İBB ve ilgili belediye kararlarına dayandığıdır.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, PARTİSİNİN GRUP TOPLANTISI ÖNCESİNDE...

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, PARTİSİNİN GRUP TOPLANTISI ÖNCESİNDE AÇIKLAMA YAPTI

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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