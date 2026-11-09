Dolar 50,1613 +0,05%
Euro 55,9674 +0,16%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.674,57 +1,57%
EUR/USD 1,1157 +0,12%
Brent Petrol 97,78 -0,55%
--°

Gençlik festivali Manyas'ta öğrencileri buluşturdu

Manyas MYO öğrencileri, Manyas Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen gençlik festivalinde spor, müzik ve madalyalar eşliğinde dayanışma içinde bir araya geldi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 02:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Gençlik festivali Manyas'ta öğrencileri buluşturdu

Gençlik festivali manyas'ta:

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Manyas Meslek Yüksekokulu öğrencileri Manyas Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen gençlik festivalinde bir araya geldi. Etkinliğe Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, MYO Müdür Vekili Coşkun Kalp, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Eğen ile Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Hayriye Bahar Balkan katıldı.

Öğrencilerden birlik mesajı:

Festivalde MYO öğrencileri adına bir konuşma yapan Eda Melek Demircan, katılımcılara birlik ve dayanışma çağrısı yaptı: "Bugün burada yalnızca bir festival gerçekleştirmek için değil, gençleri bir araya getirmek, sosyal yaşamı desteklemek ve birlikte güzel hatıralar biriktirmek amacıyla buluştuk. Gençlerin enerjisi, üretkenliği ve birlikteliği ile daha güzel yarınlar inşa edeceğimize inanıyoruz".

Spor ve eğlence programı:

Konuşmaların ardından öğrenciler arasında masa tenisi ve langırt yarışmaları düzenlendi; turnuvalarda dereceye girenlere madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Madalya töreninin ardından gençler, müzik eşliğinde günün ilerleyen saatlerine kadar eğlenerek güzel anılar biriktirdi ve sosyal bağlarını güçlendirdi.

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ FESTİVALDE BİR ARAYA GELDİ

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ FESTİVALDE BİR ARAYA GELDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mersin'de yabancı dil eğitiminin yol haritası çizildi
images

Sınav maratonunda kampüste sıcak bir mola
images

Muğla'da STEM çalıştayında öğretmenlerden iki yenilikçi saha projesi
images

Polateli'de çiftçilere traktör güvenliği uygulamalı bilgilendirme

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kayseri'de trafikte tehlike: polisten kaçış film sahnelerini aratmadı

Kar yağışında kayan araç uçuruma yuvarlanmamak için dağ yönüne çevrildi, üç kişi yara almadan kurtuldu

İnegöl'ün kırsalında yangın: çiftlik kullanılmaz hale geldi, büyükbaşlar kurtarıldı

Bandırma'da yurt önünde tek taraflı kaza: itfaiye sürücüyü araçtan kurtardı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Birlikten güç doğurmak: terörsüz Türkiye ortak sorumluluğumuz