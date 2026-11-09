Gençlik festivali Manyas'ta öğrencileri buluşturdu

Gençlik festivali manyas'ta:

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Manyas Meslek Yüksekokulu öğrencileri Manyas Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen gençlik festivalinde bir araya geldi. Etkinliğe Manyas Kaymakamı Mustafa Salih Bayram, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, MYO Müdür Vekili Coşkun Kalp, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Eğen ile Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Hayriye Bahar Balkan katıldı.

Öğrencilerden birlik mesajı:

Festivalde MYO öğrencileri adına bir konuşma yapan Eda Melek Demircan, katılımcılara birlik ve dayanışma çağrısı yaptı: "Bugün burada yalnızca bir festival gerçekleştirmek için değil, gençleri bir araya getirmek, sosyal yaşamı desteklemek ve birlikte güzel hatıralar biriktirmek amacıyla buluştuk. Gençlerin enerjisi, üretkenliği ve birlikteliği ile daha güzel yarınlar inşa edeceğimize inanıyoruz".

Spor ve eğlence programı:

Konuşmaların ardından öğrenciler arasında masa tenisi ve langırt yarışmaları düzenlendi; turnuvalarda dereceye girenlere madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Madalya töreninin ardından gençler, müzik eşliğinde günün ilerleyen saatlerine kadar eğlenerek güzel anılar biriktirdi ve sosyal bağlarını güçlendirdi.

ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ FESTİVALDE BİR ARAYA GELDİ