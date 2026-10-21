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Gençlik merkezinden özel öğrencilere neşe dolu buluşma

Kahramanmaraş'ta 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında Gençlik Merkezi ekipleri özel eğitim öğrencilerini oyun, yüz boyama ve müzikle buluşturarak unutulmaz bir gün yaşattı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Gençlik merkezinden özel öğrencilere neşe dolu buluşma

Gençlik merkezlerinden anlamlı ziyaret:

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 'Merkezim Her Yerde' projesi kapsamında Kahramanmaraş Gençlik Merkezi ekipleri, özel eğitim öğrencileriyle bir araya gelerek duygusal ve enerjik bir etkinliğe imza attı. Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gençlik merkezi liderleri ve gönüllü gençler, Şehit Cemil Kaçmaz Özel Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Okul bahçesi, ekiplerin düzenlediği etkinliklerle adeta bir şenlik alanına dönüştü; öğrenciler gün boyunca oyunlar oynadı, yüz boyama aktivitelerine katıldı ve müzik eşliğinde eğlendi. Etkinlik boyunca gençlik merkezlerinin enerjisi ve gönüllü gençlerin desteği ön plandaydı.

etkinlikte neler yapıldı:

Program kapsamında gerçekleştirilen başlıca etkinlikler arasında eğitici oyunlar, yüz boyama, müzikli aktiviteler yer aldı. Ayrıca katılımcılara küçük hediyeler verildi ve etkinlik anısına hatıra fotoğrafları çekildi. Gençlik merkezi liderleri, her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına dikkat ederek etkinliklerin erişilebilir olmasına özen gösterdi.

müdürün mesajı ve etkinliğin önemi:

Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir de etkinliğe katılarak çocuklarla birlikte zaman geçirdi ve yapılan çalışmanın anlamına vurgu yaptı. Özdemir, etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Gençlik Merkezlerimizin enerjisini ve imkânlarını şehrimizin her noktasına taşımayı hedefliyoruz. Ancak özel evlatlarımızla bir araya geldiğimiz bu anlar bizim için çok daha kıymetli ve anlamlı. Onların gözlerindeki bir kıvılcım, yüzlerindeki tek bir tebessüm yapılan tüm çalışmalardan daha değerli. Engelsiz bir gelecek ve neşeli yarınlar için evlatlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

Etkinlik, öğrencilere sunulan etkinlikler, verilen hediyeler ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu. Proje, yerel gençlik birimlerinin toplumun tüm kesimleriyle kurduğu bağın güçlenmesine yönelik somut bir örnek teşkil etti ve katılımcılarda olumlu izler bıraktı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NIN “MERKEZİM HER YERDE” PROJESİ KAHRAMANMARAŞ’TA ANLAMLI BİR BULUŞMAYA...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI’NIN “MERKEZİM HER YERDE” PROJESİ KAHRAMANMARAŞ’TA ANLAMLI BİR BULUŞMAYA SAHNE OLDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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