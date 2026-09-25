Genç'te belediye servis aracı kontrolden çıkarak ağaca çarptı

Kaza özeti:

Bingöl'ün Genç ilçesi Yoldaşan Mahallesi mevkiinde, Genç Belediyesi'ne ait minibüs sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve değerlendirme:

Kazayla ilgili resmi inceleme başlatıldı. İnceleme, kazanın oluş nedenlerini ve olası mekanik arızalar veya insan kaynaklı faktörleri ortaya koymaya yönelik yürütülecek. Belediyeye ait araçların bakım kayıtları, sürücü eğitimi ve yol güvenliği uygulamaları bu tür olayların azaltılmasında belirleyici unsur olarak öne çıkıyor.

BİNGÖL’DE MİNİBÜS AĞACA ÇARPTI: 3 YARALI