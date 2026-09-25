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Genç'te belediye servis aracı kontrolden çıkarak ağaca çarptı

Genç ilçesinde, Genç Belediyesi'ne ait minibüs sürücüsünün kontrolünü kaybedip yol kenarındaki ağaca çarparak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Genç'te belediye servis aracı kontrolden çıkarak ağaca çarptı

Kaza özeti:

Bingöl'ün Genç ilçesi Yoldaşan Mahallesi mevkiinde, Genç Belediyesi'ne ait minibüs sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve değerlendirme:

Kazayla ilgili resmi inceleme başlatıldı. İnceleme, kazanın oluş nedenlerini ve olası mekanik arızalar veya insan kaynaklı faktörleri ortaya koymaya yönelik yürütülecek. Belediyeye ait araçların bakım kayıtları, sürücü eğitimi ve yol güvenliği uygulamaları bu tür olayların azaltılmasında belirleyici unsur olarak öne çıkıyor.

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Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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