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Geniş çaplı denetimde Bilecik'te iki aranan şahıs yakalandı

Bilecik merkezde jandarma ve köpek timlerinin katıldığı güven uygulamasında 901 kişi ve 928 araç sorgulandı; iki aranan şahıs yakalandı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Geniş çaplı denetimde Bilecik'te iki aranan şahıs yakalandı

bilecik'te güven ve huzur uygulaması

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez ilçede gerçekleştirilen uygulama, kamu düzeninin sağlanması ve şüpheli unsurların tespit edilmesi amacıyla yürütüldü. Denetimlere köpek unsurları da destek verdi ve çalışma planlı şekilde hayata geçirildi.

uygulamanın kapsamı ve yöntemleri:

Operasyona toplam 42 personel katıldı. Ekipler; sokak, cadde ve araçlar üzerinde yapılan kontrollerde kimlik ve güvenlik sorgulamaları gerçekleştirdi. Bu kapsamda toplam 901 şahıs ile 928 araç sorgulandı.

sonuç ve yerel güvenliğe etkisi:

Yapılan kontroller sonucunda 2 aranan şahıs yakalandı. Uygulama, merkez ilçede huzurun ve kamu güvenliğinin korunmasına yönelik düzenli çalışmalardan biri olarak değerlendirildi.

BİLECİK’TE 2 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

BİLECİK’TE 2 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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