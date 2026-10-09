Geniş çaplı kaçakçılık ağında 54 ilde operasyon: binlerce ürün ele geçirildi

Operasyonun kapsamı:

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, 54 ilde kaçakçılık suçlarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Yozgat’ta eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

ele geçirilen ürünler:

Çalışmalar sonucunda piyasaya sürülmek üzere el konulan materyaller arasında 19.396 litre akaryakıt, 180.187 paket sigara, 37.819 litre alkollü içki ve 2.698.970 adet içi doldurulmuş makaron yer aldı. Ele geçirilen ürünler, kayıt dışı dolaşıma sokulmak veya yasa dışı üretim amaçlı kullanılması nedeniyle polis tarafından muhafaza altına alındı.

şüpheliler ve soruşturma:

Operasyonlarda toplam 294 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin, gümrük işlemine tabi tutulmaksızın ülkeye kaçak ürünler sokarak dağıttıkları ve yasa dışı imalathanelerde üretilen sahte veya kaçak ürünleri piyasaya sürdüklerinin tespit edildiği bildirildi. Soruşturmalar ve adli süreçler Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kahraman polislerimizi, KOM Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz ifadelerine yer verildi.

54 ilde kaçakçılık operasyon: 294 şüpheliye adli işlem