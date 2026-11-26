Geniş ekran ve çok yönlü kullanım:

Günümüzde tek bir bilgisayar, oyun oynamaktan grafik tasarıma, video düzenlemeden profesyonel çalışmaya kadar pek çok farklı ihtiyacı karşılamak zorunda. Casper Excalibur G887, bu beklentiyi hedefleyerek 17,3 inç ekranı ile kullanıcılara daha geniş bir çalışma ve görüntüleme alanı sunuyor. Bu geniş alan, birden fazla pencereyle verimli çalışma, zaman çizelgelerini rahatça takip etme ve görsel detayları inceleme imkanını artırıyor.

Oyun deneyiminde ise ekran boyutunu destekleyen 144 Hz yenileme hızı, özellikle hızlı hareketlerin yoğun olduğu sahnelerde daha akıcı görüntü sağlıyor ve oyuncuların detayları daha net görmesine yardımcı oluyor.

Donanım ve soğutma performansı:

Excalibur G887, farklı işlemci konfigürasyonları ve NVIDIA GeForce RTX ekran kartı seçenekleriyle tasarım, üretim ve oyun odaklı iş akışlarına yanıt veriyor. Yüksek işlem gücü gerektiren uygulamalarda stabil performans sunmak için cihaz, yoğun kullanımda ısının etkin şekilde atılmasını sağlayan FrostFlux soğutma teknolojisini kullanıyor.

Kullanıcılar, performans ve soğutma profillerini ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebilir; ayrıca bellek ve depolama birimlerini zaman içinde yükselterek cihazı değişen taleplere uyarlayabiliyorlar.

Tasarım, taşınabilirlik ve kullanım konforu:

Excalibur G887, tek parça alüminyum gövdesiyle modern bir görünüm sunuyor. Cihazın 25 mm kalınlığı ve 2,5 kg ağırlığı, güçlü donanımı dengeli bir tasarım içinde taşınabilir kılıyor. Kişiselleştirilebilir klavye aydınlatması ve gelişmiş ses teknolojileri hem üretim hem de eğlence süreçlerini destekliyor.

Feray Karaman konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Bugün kullanıcılar, bilgisayarlarından yalnızca yüksek performans değil, farklı ihtiyaçlarına uyum sağlayan çok yönlü bir deneyim de bekliyor. Geniş ekran, özellikle aynı anda birden fazla uygulamayla çalışan, görsel detaylara odaklanan veya oyunlarda daha geniş bir görüntüleme alanı isteyen kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlıyor. Excalibur G887 ile güçlü performansı, büyük ekranın sunduğu kullanım konforuyla bir araya getiriyoruz".

Geniş ekranı, güçlü donanımı ve soğutma çözümleriyle Excalibur G887; oyun, tasarım, üretim ve profesyonel çalışma ihtiyaçlarını tek bir cihazda birleştirmek isteyen kullanıcılara çok yönlü bir alternatif sunuyor.

CASPER PAZARLAMA VE OPERASYONDAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI FERAY KARAMAN