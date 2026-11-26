Çalıştayın amacı ve kapsamı:

Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde ve TÜBİTAK 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında düzenlenen "Yapay Zeka Çağında Dijital Vatandaşlık" çalıştayı başladı. Etkinlik, yürütücülüğünü Kastamonu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Berkan Güngör'ün yaptığı projeyle gerçekleştiriliyor. Çalıştayda dört farklı masada dijital haklar, mahremiyet ve dijital okuryazarlık gibi konular disiplinler arası bakış açılarıyla ele alınıyor.

Açılışta öne çıkan değerlendirmeler:

Açılış oturumunda konuşan Dr. Berkan Güngör, teknolojik değişimin yalnızca araç üretmekle kalmadığını, aynı zamanda yaşam, düşünme, iletişim ve toplumsal ilişkilerimizi yeniden düzenlediğini vurguladı. Güngör'ün ifadesiyle: "İnsanlık tarihi boyunca teknolojik gelişmeler hayatımızı kolaylaştıran araçlar üretmenin yanı sıra, yaşama, düşünme, iletişim kurma ve toplumsal ilişkilerimizi düzenleme biçimlerimizi de değiştirdi. Bugün ise belki de bu dönüşümlerin en dikkat çekici olanlarından birine tanıklık ediyoruz. Yapay zeka artık eğitimden sağlığa, ekonomiden kamu yönetimine, siyasal katılımdan gündelik hayatımıza kadar hemen her alanda karşımıza çıkıyor. Üstelik bu dönüşüm, alıştığımız teknolojik değişimlerden farklı olarak oldukça hızlı gerçekleşiyor. Daha birkaç yıl önce geleceğe ilişkin bir ihtimal olarak tartıştığımız pek çok uygulama, bugün hayatımızın sıradan bir parçası haline gelmiş durumda. Ancak burada üzerinde durmamız gereken önemli bir mesele var. Teknoloji bu kadar hızlı değişirken, bizim vatandaşlık anlayışımız, haklarımız, sorumluluklarımız ve toplumsal kurumlarımız bu değişime ne ölçüde uyum sağlayabiliyor ve insanlık, kendi geliştirdiği teknolojinin hızına yetişebilecek mi? Esasında bizi bu çalıştayı düzenlemeye yönelten temel sorular da bunlar".

Teknoloji, patentler ve hukuki perspektif:

Kastamonu Teknokent A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Alperen Kaymakcı, çalıştayın yürütücüsünü ve projenin sürekliliğini överek 2223-B desteğinin ikinci uygulamasında olduklarını belirtti. Kaymakcı, teknokentin üniversitenin Ar-Ge yükünü hafiflettiğini, geçen yıl Türkiye sıralamasında ilk 20'de yer aldıklarını ve bazı alanlarda ilk sıralarda bulunduklarını aktardı. Ayrıca kaydettiği ilerlemeler arasında üniversitenin tarihindeki ilk patent ticarileşmesinin ve ikinci patent başvurusunun incelemede olduğunun altını çizdi; çalışmalar kapsamında 2026 yılında iki patentin ticarileştirilip lisanslanmış olmasının beklendiğini ifade etti. Metinde belirtilenlere göre kurumda şu anda 29 tane fikri mülkiyet ve patent başvurusunun bulunduğu bilgisi öne çıkarıldı.

Kastamonu Baro Başkanı Av. Özgür Demir ise dijital vatandaşlık ile en çok karşılaşan alanın hukuk olduğunu vurguladı. Demir, dijital vatandaşlığın Türkiye'de son 25 yılda hızlı ilerlediğini, yapay zekânın son beş yılda durumu daha da hızlandırdığını; bu sürece ayak uyduramayan bireylerin hem mesleki hem de vatandaşlıktan doğan hak ve yükümlülüklerde geride kalma riskiyle karşılaştıklarını ifade etti. Demir, dijital okuryazarlık eksikliğinin kişilerin kendilerini ifade etmelerini ve haklarını kullanmalarını zorlaştırdığını belirtti.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından katılımcılar dört ayrı masada oturumlara geçerek çalıştayın amaçları doğrultusunda neden-sonuç ilişkileri ve uygulanabilir çözüm önerileri üzerine tartışmalara başladı. Etkinlik, akademik tartışmalara katkı sağlamayı ve disiplinler arası bilgi paylaşımını desteklemeyi hedefliyor.

AÇILIŞ OTURUMUNA KATILANLAR HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ.