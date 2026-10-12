Gercüş'te bağ bozumu rüzgârı: yerel tatlar ve el emeği öne çıktı

Batman'ın Gercüş ilçesinde geleneksel hale gelen Bağ Bozumu ve Gastronomi Festivali, bu yıl da renkli görüntülere ve yoğun katılıma sahne oldu. Açılış törenine Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Batman Valisi Ekrem Canalp, Gercüş İlçe Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun ve Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın katıldı.

Festivalde öne çıkan ürünler:

Etkinlik alanında kurulan 80 ayrı stantta Gercüş ve Batman mutfağına ait yerel ve organik ürünler sergilendi. Mezru üzümü, pekmez, pestil, cevizli sucuk gibi geleneksel lezzetlerin yanı sıra el emeğiyle üretilen kıyafet, el işi ve yöresel ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Organizasyonda yerel üretimin ve organik tarımın vitrine çıkarılması ön plandaydı.

Protokol ve ziyaretçiler:

Protokol üyeleri ve bölge sakinleri stantları tek tek gezerek üreticilerle sohbet etti, ikram edilen yöresel tatları denedi. Etkinlik birkaç gün boyunca yoğun ilgi topladı; hem yerel halk hem de kent dışından gelen misafirler festival alanında bir araya geldi.

'Bugün 5’incisini düzenlediğimiz geleneksel hale gelen bağ bozumu ve gastronomi festivalimizi gerçekleştirdik. Almanya’dan dahi hemşehrilerimiz buraya geldiler. Binlerce kişiyi burada misafir ettik. Mezru üzümümüzün ikramlarını sağladık. Gönüllü köyümüzün pirincini yine ikramlık olarak sağladık. Herkese çok teşekkür ediyoruz' dedi Gercüş Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun.

Festivalde üreticiler de kendi ürünlerini tanıttı. Katılımcılardan Rümeyza Taş etkinliğe dair şunları paylaştı: 'Bugün 5. Bağ Bozumu Üzüm Festivaline geldik. Burada Gercüş’ümüze ait olan organik ürünümüzü tanıtacağız. Mezru Gercüş’e özgü olan üzümün şırasıyla yapılan cevizli sucuk; cevizleri sırayla ipe dizilerek yapılır. Unla bulayıp şıraya batırılıp birkaç kez çıkarıldıktan sonra kurutmaya bırakılır ve organiktir, hiçbir katkı maddesi yoktur. Bu da festivalimize özgü güzel bir tatlıdır.'

Organizatörler etkinliğin, Gercüş'ün ekonomik, kültürel ve turizm potansiyelini artırmayı hedeflediğini vurguladı. Festival, bölge halkı ve ziyaretçilerden olumlu dönüş aldı; yerel üretimin görünürlüğünü artırma ve gastronomi odaklı turizmi canlandırma yönünde önemli bir adım olarak değerlendirildi.

BAĞ BOZUMU VE GASTRONOMİ FESTİVALİ, BU YIL DA RENKLİ GÖRÜNTÜLERE VE YOĞUN KATILIMA SAHNE OLDU.