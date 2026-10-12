Kütahya'da açık hava sineması: Maltepe Parkı'nda Selvi Boylum Al Yazmalım buluşması

Maltepe Parkı'nda sinema gecesi:

Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen açık hava sineması etkinliğinde Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Selvi Boylum Al Yazmalım filmi Maltepe Parkı'nda vatandaşlarla buluştu. Etkinlik, farklı yaş gruplarından yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Gösterim ve katılım:

Maltepe Parkı'nda toplanan sinemaseverler, açık havada film izleyerek keyifli bir akşam geçirdi. Organizasyon sırasında izleyicilere çeşitli ikramlar sunuldu; bu sayede gösterim hem sinema deneyimi hem de sosyal bir buluşma ortamı sağladı. Vatandaşlar klasik yapımı izlerken nostalji yaşadı ve ortak bir paylaşım alanı oluştu.

Belediyenin kültür ve sanat vurgusu:

Yetkililer, kültür ve sanat etkinlikleriyle kentin sosyal yaşamına katkı sunmayı ve vatandaşları farklı organizasyonlarda buluşturmayı sürdüreceklerini bildirdi. Etkinliğin amaçları arasında kültürel erişimi artırmak ve toplumsal etkileşimi güçlendirmek yer aldığı ifade edildi.

Açık havada sinema deneyimi yaşayan vatandaşlar, film gösterimiyle birlikte sosyal bir ortamda bir araya gelme fırsatı buldu ve etkinliği olumlu karşıladı.

KÜTAHYA’DA AÇIK HAVA SİNEMASI KEYFİ