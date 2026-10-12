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Üniversiteli gençler Aydın'ı Kuşadası ve Karacasu rotasında keşfetti

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 'Gelin Tanış Olalım' projesiyle üniversiteli gençler Kuşadası, Karacasu ve Afrodisias'ı gezip kültürel mirası keşfetti.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Üniversiteli gençler Aydın'ı Kuşadası ve Karacasu rotasında keşfetti

Üniversiteli gençlerin kültür gezileri devam ediyor:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinlikler çerçevesinde üniversiteli gençler, bu hafta Kuşadası ve Karacasu'yu kapsayan bir kültür gezisi gerçekleştirdi. Programın amacı, gençlerin sosyal ve kültürel hayata aktif katılımını desteklemek ve Aydın'ın tarihi ile doğal zenginliklerini yerinde tanımalarını sağlamaktır.

Gezinin rotası ve ziyaret noktaları:

Ziyaret kapsamında gençler Kuşadası'nın kıyı dokusunu görme fırsatı bulurken, Karacasu yakınlarındaki Afrodisias Antik Kentini de ziyaret etti. Rehberli turlar ve açık hava gezileri sayesinde katılımcılar hem arkeolojik mirası hem de bölgenin doğasını aynı gün içinde deneyimledi.

'Gelin Tanış Olalım Projesi kapsamında öğrencilerimizle Kuşadası gezisi ve Afrodisias Antik Kenti ziyareti gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz, geleneksel el sanatlarımızı yakından tanımak amacıyla çömlek atölyelerini ziyaret ederek kültürel mirasımızı keşfetti'

Gençlerin kazandıkları ve proje hedefleri:

Etkinlikler, gençlerin grup içi iletişim becerilerini güçlendirmeyi, yerel kültüre ilişkin farkındalığı artırmayı ve doğayla iç içe zaman geçirmelerini sağlamayı hedefliyor. Katılımcılar özellikle çömlek atölyeleri gibi uygulamalı çalışmalarda el sanatlarını yakından görme ve deneme imkânı buldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen bu tür projeler, öğrencilerin şehrin tarihini ve kültürünü tanımasını teşvik ederken sosyal bağları güçlendirmeyi de amaçlıyor. Gezi programları ilerleyen haftalarda da farklı güzergâhlarda sürecek.

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE ÜNİVERSİTELİ GENÇLER, GERÇEKLEŞTİRİLEN KÜLTÜR...

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE ÜNİVERSİTELİ GENÇLER, GERÇEKLEŞTİRİLEN KÜLTÜR GEZİLERİYLE HEM AYDIN’I DAHA YAKINDAN TANIYOR HEM DE DOĞAYLA İÇ İÇE BİR GÜN GEÇİRİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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