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Kristal karla bezenen Sarıkamış Bakü'de Azerbaycan pazarına açılıyor

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç ve ekip, Bakü'de 25 seyahat acentesiyle birebir görüşüp kristal kar ve kayak altyapısını Azerbaycan pazarına tanıttı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kristal karla bezenen Sarıkamış Bakü'de Azerbaycan pazarına açılıyor

Kristal karla bezenen Sarıkamış Bakü'de Azerbaycan pazarına açılıyor

Sarıkamış'ın kış turizmi potansiyelini uluslararası pazarlara taşımak amacıyla düzenlenen tanıtım programı için bir heyet Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Programa Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Bayram Yığcı ile sektör temsilcileri katıldı. Etkinlik Sarıkamış'ın kayak turizmi, doğal güzellikleri ve özellikle bilinen kristal kar yapısının tanıtımına odaklandı.

B2B görüşmelerinde öne çıkanlar:

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen program kapsamında heyet, Bakü'de faaliyet gösteren 25 seyahat acentesiyle birebir görüşme yaptı. Görüşmelerde ilçenin konaklama imkanları, pist altyapısı, sarıçam ormanlarıyla çevrili kayak parkurları ve doğa turizmi olanakları ayrıntılı şekilde paylaşıldı. Katılımcılar, Sarıkamış'ın özellikle kış sezonunda sunduğu benzersiz kar kalitesinin tanıtımının önemine vurgu yaptı.

Büyükelçi ziyareti ve ulaşılması gereken hedefler:

Program çerçevesinde heyet, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün tarafından kabul edildi. Görüşmelerde Sarıkamış'ın Azerbaycan pazarında bilinirliğinin artırılması ve iki ülke arasındaki turizm hareketliliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Heyet, yapılan temasların ilçeye yönelik turist talebini artırma ve Sarıkamış'ı uluslararası ölçekte daha güçlü bir kış destinasyonu haline getirme hedefi taşıdığını belirtti.

Tanıtım faaliyetleri kapsamında yapılan birebir görüşmelerin, seyahat acenteleriyle kurulan doğrudan iletişim sayesinde Azerbaycan'dan gelecek ziyaretçi sayısına kısa ve orta vadede pozitif katkı sağlaması bekleniyor. Yetkililer, iş birliklerini derinleştirip pazarlama çalışmalarını sürdürerek Sarıkamış'ın kış sezonunda daha geniş kitlelere erişmesini amaçlıyor.

Programa katılanlar arasında Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş ve sektör temsilcileri de yer aldı. Heyet, tanıtımın ardından acentelerle olası paket programlar, ulaşım ve konaklama iş birlikleri üzerine görüşmelere devam edeceğini açıkladı.

SARIKAMIŞ’IN KRİSTAL KARLARI BAKÜ’DE TANITILDI(KARS-İHA)

SARIKAMIŞ’IN KRİSTAL KARLARI BAKÜ’DE TANITILDI(KARS-İHA)

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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