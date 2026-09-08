Germencik inciri sahaya taşındı

Germencik inciri futbolla buluştu

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, ilçenin marka değeri haline gelen Germencik incirini Türk futbolunun tanınmış isimlerinden Emre Belözoğlu ile Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'e ikram ederek tanıtım çalışmalarını spor dünyasına taşıdı. Gerçekleştirilen buluşmada incirin lezzeti ve üretim sürecinin arkasındaki emek üzerinde duruldu.

Tanıtım stratejisi ve hedefleri:

Başkan Zencirci, Germencik incirinin yalnızca bir tarım ürünü olmadığını; aynı zamanda üreticinin emeğini, ilçenin bereketini ve yerel markalaşmayı temsil ettiğini belirtti. Spor, sanat ve iş dünyasından farklı isimlerle yapılan temaslar aracılığıyla ürünün bilinirliğinin artırılması ve marka değerinin pekiştirilmesi hedefleniyor.

Spor dünyasıyla köprü kurma çabası:

İncirin spor çevrelerine tanıtılması, Germencik'in tarımsal değerlerinin yeni platformlarda görünür kılınmasına katkı sağlayacak bir adım olarak değerlendirildi. Görüşmede katılımcılara incirin yetiştirilme koşulları, hasat ve paketleme süreçleri hakkında bilgi verildi ve bölge üreticilerinin desteklenmesine yönelik vurgular yapıldı.

Belediye yetkilileri, benzer buluşmalarla tanıtım ağını genişletmeyi ve Germencik incirinin ulusal ve uluslararası bilinirliğini artırmayı sürdürmeyi planladıklarını açıkladı.

GERMENCİK BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ, İLÇENİN DÜNYACA ÜNLÜ İNCİRİNİ TÜRK FUTBOLUNUN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN EMRE BELÖZOĞLU İLE GÖZTEPE BAŞKANI MEHMET SEPİL’E İKRAM EDEREK, GERMENCİK İNCİRİNİN TANITIMINI SPOR DÜNYASINA TAŞIDI.