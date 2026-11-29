Germencik'te buluşma: başkan Zencirci sahada

Germencik ilçesinde Belediye Başkanı Burak Zencirci, Belediye Başkan Yardımcısı Koray Aşık ile birlikte merkez çarşıda vatandaşlar ve esnafla bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaret, samimi bir atmosferde geçti; Zencirci hemşehrileriyle selamlaşıp yakın temas kurdu ve görüşleri dinledi.

çarşı gezisi ve esnafla sohbet:

Merkez çarşıda yapılan tur sırasında Zencirci ve ekibi, iş yeri sahipleriyle sohbet ederek günlük sorunları ve beklentileri dinledi. Esnafın öneri ve talepleri not alındı; ziyaret, belediye temsilcilerinin sahadaki doğrudan iletişimini güçlendirdi.

Kültür Merkezi'ndeki talepler ve değerlendirme:

Ardından Kültür Merkezi'ne geçen başkan, burada belediyenin sunduğu hizmetlerden yararlanan vatandaşlarla buluştu. Toplantıda vatandaşların talepleri ve düşünceleri alındı, katılımcılara gösterdikleri ilgi için teşekkür edildi. Ziyaret, ilçe yönetiminin halkla yüz yüze iletişimine verdiği önemi öne çıkardı.

AYDIN'IN GERMENCİK İLÇESİNDE BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ, BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI KORAY AŞIK İLE BİRLİKTE MERKEZ ÇARŞIDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELEREK SOHBET ETTİ, ARDINDAN KÜLTÜR MERKEZİ'NDE HİZMET ALAN VATANDAŞLARIN TALEP VE DÜŞÜNCELERİNİ DİNLEDİ.