Kilis’te asfalt sezonunda kapsamlı yenileme

Kilis Belediyesi, asfalt sezonu boyunca kent genelinde yürüttüğü çalışmalarla yolların büyük bölümünü yeniledi. Belediye ekipleri, şehrin farklı mahallelerinde yoğun mesai harayarak cadde ve sokaklarda kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi.

çalışmanın kapsamı:

Yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde birçok nokta asfaltlandı ve mevcut zeminler elden geçirildi. Ekipler, planlı program doğrultusunda sathi kaplama ve onarım işlerini sürdürerek şehir genelinde önemli ölçüde yol yenilemesi sağladı.

görseller ve belediye açıklaması:

Belediyenin sosyal medya hesabından paylaşılan havadan görüntüler, yenilenen yolların şehir dokusuna etkisini ortaya koydu. Belediye açıklamasında ise şehrin her sokağına ve mahallesine aynı anlayışla hizmet götürüldüğü vurgulandı.

Asfalt sezonu çalışmaları, vatandaş ulaşımını kolaylaştırmayı ve kentin yol konforunu artırmayı hedefliyor. Kilis Belediyesi, sezon boyunca yürütülen programla kent içi ulaşım ağında kayda değer iyileşme kaydedildiğini bildirdi.

KİLİS'TE ASFALT SEZONU BOYUNCA YOLLAR YENİLENDİ