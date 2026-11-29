bölgeden ilk bilgiler:

İstanbul Valisi Davut Gül, Çatalca'da etkili olan yoğun yağışın bazı mahallelerde taşkınlara yol açtığını belirterek bölgeye gidip incelemelerde bulunduğunu açıkladı. Vali Gül, taşkın nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara yönelik kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Vali Gül'ün verdiği bilgiye göre, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleriyle yürütülen operasyonlarda şu ana kadar 32 kişi kurtarılarak güvenli bölgelere taşındı. Bölgede artık mahsur durumda kimsenin kalmadığı, diğer mahallelerden gelen ihbarlara da ekiplerin müdahale ettiği ifade edildi.

kayıp ve önlemlere ilişkin açıklamalar:

Sel nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığına dikkat çeken Vali Gül, tüm birimlerin görev başında olduğunu vurguladı. Yetkililer, gelen ihbarları takip ederek anlık müdahaleleri sürdürüyor.

Vali Gül, benzer taşkınların tekrar yaşanmaması için kısa ve uzun vadeli çalışmaların başlatılacağını belirterek, "Bundan sonraki süreçte de taşkın olduğunda, yağış olduğunda sıkıntılar olmaması için yapısal tedbirlerle ilgili de çalışmalarımız başlayacak" dedi. Yetkililer, önleyici tedbirlerin planlanması ve uygulanmasında koordinasyonun devam edeceğini bildirdi.

Vali Gül "Çatalca'da 32 kişi kurtarıldı"