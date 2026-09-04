Gerze'de halk sağlığı haftasında anne ve çocuk sağlığı öne çıktı

Gerze'de halk sağlığı çalışmaları yoğunlaştı:

Sinop’un Gerze ilçesinde, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlara yönelik kapsamlı bilgilendirme etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler, ilçe merkezinde kurulan stant ve saha çalışmalarıyla sürdürüldü.

stanttaki bilgilendirmeler:

Gerze İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen program çerçevesinde ÇEKÜS Birimi tarafından bir stant kuruldu. Standın faaliyetleri kapsamında Sağlıklı Anne, Sağlıklı Nesil ve Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek temaları üzerinde duruldu; anne, çocuk ve toplum sağlığına ilişkin temel koruyucu sağlık uygulamaları hakkında bilgiler verildi.

Vatandaşların merak ettiği aşı, beslenme, gebe takipleri ve çocuk sağlığı konularında yönlendirilmeler yapıldı, bireysel sorulara cevap verildi. Stand ziyaretleri sırasında uygulanan bilgilendirme, toplumda koruyucu sağlık bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlamayı hedefledi.

amaç ve sürdürülebilir farkındalık:

Gerze İlçe Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Haftası boyunca ve sonrasında toplum sağlığı konusunda farkındalık oluşturmayı, koruyucu sağlık hizmetleri hakkında vatandaşları bilinçlendirmeyi öncelikli hedef olarak belirlediklerini bildirdi. Yapılan açıklamada, benzer bilinçlendirme çalışmalarının düzenli olarak devam edeceği vurgulandı.

Etkinlikler, yerel halkın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırma ve sağlıklı nesiller yetiştirme hedefine katkı sağlayan uygulamalı bilgilendirmelerle sonlandırıldı.

SİNOP’UN GERZE İLÇESİNDE, 3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA VATANDAŞLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.