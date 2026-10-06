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Girne açıklarında aramalar sürüyor, bir naaş daha bulundu

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet ile ilgili aramalar sürüyor; bir naaş daha bulundu, önceki iki naaş Mahmut Demir ve Özgür Gönül olarak tespit edildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 20:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Girne açıklarında aramalar sürüyor, bir naaş daha bulundu

Arama çalışmaları:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos tarihinde batan Filo Jet yolcu gemisi faciasına ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. KKTC Başbakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre bugün sahada yürütülen çalışmalarda bir naaşa daha ulaşıldı.

Ulaşılan naaşın kimliğinin belirlenmesi amacıyla adli inceleme ve kimlik tespit işlemleri derhal başlatıldı. Başbakanlık açıklamasında, çalışmaların koordineli şekilde sürdüğü ve tespit süreçlerinin titizlikle yürütüldüğü belirtildi.

Kimlik tespitleri ve resmi açıklama:

Önceki günlerde arama çalışmaları sırasında bulunan iki naaş üzerinde gerçekleştirilen DNA incelemeleri tamamlandı ve söz konusu naaşların Mahmut Demir ve Özgür Gönül olduğu belirlendi. Başbakanlık, Mahmut Demir ve Özgür Gönül için başsağlığı diledi ve kayıp yakınlarına sabır temennisinde bulundu.

Facianın güncel bilançosu ve beklentiler:

Son gelişmeyle birlikte faciada yaşamını yitirenlerin sayısı 24 olarak açıklanırken, kayıp kişi sayısı 4e düştü. Yetkililer arama çalışmalarının sürdüğünü ve kalan kayıplara ulaşılması için çalışmaların devam edeceğini kaydetti. Ailelere bilgi verilmesi ve adli süreçlerin tamamlanması sonraki adımlar arasında yer alıyor.

ÖZGÜR GÖNÜL

ÖZGÜR GÖNÜL

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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