Mamak'ta Kırıkkale-Samsun yolunda direksiyon hakimiyeti kaybı: iki ölü, iki ağır yaralı

Kaza yerinde ilk değerlendirme:

Ankara’nın Mamak ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kırıkkale-Samsun kara yolu Kırıkkale istikameti mevkiinde öğlen saatlerinde meydana gelen kazada iki araç çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yaptığı ilk müdahalede E.O. ve yolcu N.O.'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Diğer araçta bulunan sürücü L.T. ile yolcu M.T. ise ağır yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildi. Yetkililer kaza mahallinde gerekli güvenlik ve trafik önlemlerini aldı.

Olayın seyri ve çarpışmanın nedeni:

Edinilen bilgilere göre, kaza anında Ankara istikametinde ilerleyen ve sürücüsü E.O. olan aracın sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Kırıkkale istikametine geçip karşı yönden gelen L.T. idaresindeki araca çarptığı bildirildi. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da ağır hasar oluştu.

Olayla ilgili olarak bölge emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı ve kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme sürdürülüyor.

Ankara'da iki araç çarpıştı: 2 ölü, 2 ağır yaralı