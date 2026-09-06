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Girne limanında ailelere 7/24 psikososyal destek seferberliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin ve Adana’dan gelen ekiplerle Girne Limanı’nda filo jet faciası mağduru yakınlara 7/24 psikososyal destek sunuyor.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 12:19

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EDİTÖR: Emre Koç

Girne limanında ailelere 7/24 psikososyal destek seferberliği

psikososyal destek çalışmaları:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen 7 psikososyal destek personeli ile Girne Sosyal Hizmetler Dairesi görevlileri, Girne Limanı’nda filo jet faciasında etkilenen yolcu ve kayıp yakınlarına yönelik çalışmalara başladı. Çalışmaların 7/24 esasına göre sürdürüldüğü, ekiplerin ailelerle birebir görüşmeler yaparak destek sağladığı bildirildi.

saha incelemesi ve koordinasyon:

Türkiye’den Mersin ve Adana’dan gönderilen ekip, KKTC’ye ulaştıktan sonra ilk olarak saha incelemesi yaptı. Ardından KKTC Sağlık Bakanlığı ve Girne Sosyal Hizmetler Dairesi görevlileriyle toplantılar gerçekleştirildi; yürütülecek müdahale ve destek planları değerlendirildi. Toplantıların ardından Türkiye’den gelen 6 kişilik psikososyal destek ekibi ile Girne Sosyal Hizmetler Dairesi görevlileri limanda çalışmalara başladı ve ekipler ailelerle bir arada kalarak kapsamlı görüşmeler yürütüyor.

iletişim kanalları ve arama kurtarma bilgileri:

Görüşmeler sırasında ailelerin Türkiye’deki yakınlarına ilişkin ihtiyaçlar tespit edildiğinde, ilgili illerdeki aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleriyle iletişime geçilerek destek sağlanıyor. Bu kapsamda Türkiye’deki aile bireyleriyle gerekli temaslar kuruluyor ve ailelerin talep ile ihtiyaçları ilgili makamlara iletiliyor. Psikososyal destek ekiplerinin sürecin tamamı boyunca ailelere gerekli desteği sürdürmesi planlanıyor.

Filo jet faciasında ilk etapta 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmiş; deniz tabanında 554 metre derinlikteki enkazda yürütülen çalışmalarda ise 5 kişinin daha naaşına ulaşılmıştı. Kayıp durumundaki 15 kişiye ulaşılması amacıyla arama çalışmaları deniz tabanında, su üstünde ve kıyı şeridinde devam ediyor.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen 7 psikososyal destek personeli ile...

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen 7 psikososyal destek personeli ile Girne Sosyal Hizmetler Dairesi görevlileri, Girne Limanı’nda yolcu ve kayıp yakınlarına yönelik psikososyal destek çalışmalarına başladı.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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