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Gökçeada rüzgârıyla turizmin yeni adresi oluyor

Gökçeada'da yaz sezonu beklentileri aşarken adaya 20 bini aşkın sörfçi geldi; 290 km2'lik ada, 7 sörf okulu ve doğal rotalar öne çıkıyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:26

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EDİTÖR: Berk Doğan

Gökçeada rüzgârıyla turizmin yeni adresi oluyor

Gökçeada'da sezon değerlendirmesi

Çanakkale Boğazı'nın ağzında, Türkiye'nin en büyük adası konumundaki Gökçeada, 290 kilometre karelik yüzölçümü ve coğrafyasının yüzde 77'si dağlık olmasıyla dikkat çekiyor. Adanın güney sahilleri Akdeniz, kuzey sahilleri ise Marmara iklim özellikleri gösteriyor; yılın büyük bölümünde rüzgâr alan yapısı sportif faaliyetleri destekliyor.

coğrafya ve öne çıkan noktalar:

Adadaki özgün Rum köyleri ve sakin şehir kimliği ziyaretçilerin ilgisini çekerken, doğal güzellikler arasında Marmaros Şelalesi, Peynir Kayalıkları, Tuz Gölü ve Kuzu Limanı öne çıkıyor.

sörf ve altyapı:

Gökçeada Turizm Derneği Başkanı Ali Uğur Çelik sezon hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: Gökçeada da yaz sezonu gayet iyi geçti. Temmuz ayının 15’inden itibaren aslında Gökçeada’da ciddi bir yoğunluk olmaya başladı. Ağustos ayında da bu yoğunluğu görmeye devam ediyoruz. Büyük ihtimal ağustos aynının sonuna kadar bu yoğunluğu göreceğiz. Temmuz ayı aslında bizim için iyi geçti diyebiliriz.

Çelik, sportif faaliyetlerin adanın profilinde belirleyici olduğunu vurgulayarak şu bilgileri verdi: Toplamda şu an 7 tane sörf okulumuz var. 4 tanesi Kefalos plajında, 3 tanesi Eşerek plajında olmak üzere toplamda 7 sörf okulu. Sportif faaliyetlerin eğitimleri, ekipman kiralanmaları ve farklı branşlarda da güvenlik şartları sağlanıyor.

ziyaretçi sayısı ve ekonomik etkiler:

Sezon içinde sörf okullarında ağırlanan turist sayısının 20 bini aşkın olduğu belirtiliyor. Çelik, Şu an için Gökçeada’nın sörf okullarına gelen turist sayısı sezon olarak 20 bini geçiyor. Bununla birlikte hem sportif faaliyetleri hem de konaklama birimlerini, restoranları ciddi manada değer ve kazanç sağlıyor. Adaya ulaşım artık her geçen gün biraz daha kolaylaşmaya başladı. İlerleyen zamanlarda ada artık daha ulaşılabilir, daha güzel bir yer olmak yolunda devam ediyor ifadesiyle sezonun adaya ekonomik katkısını özetledi.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ADASI STATÜSÜNE SAHİP, ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA İLÇESİ TURİSTLERİ AĞIRLAMAYA...

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ADASI STATÜSÜNE SAHİP, ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA İLÇESİ TURİSTLERİ AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR. SEZONUN İYİ GEÇTİĞİNİ SÖYLEYEN GÖKÇEADA TURİZM DERNEĞİ BAŞKANI ALİ UĞUR ÇELİK, "TEMMUZ AYININ 15'İNDEN İTİBAREN ASLINDA GÖKÇEADA’DA CİDDİ BİR YOĞUNLUK OLMAYA BAŞLADI. AĞUSTOS AYINDA DA BU YOĞUNLUĞU GÖRMEYE DEVAM EDİYORUZ" DEDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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