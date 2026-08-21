Gökçeada'da tarımı güçlendirme hedefiyle kurumlar bir araya geldi

Çanakkale tarım heyeti kaymakam Acar'ı ziyaret etti

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Başak Egeser, TKDK koordinatörü ile il müdürlüğü şube müdürlerinden oluşan heyet, Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede öne çıkan konular:

Toplantıda, Gökçeada'nın sahip olduğu doğal ve tarımsal değerlerin korunarak üretime kazandırılmasının önemi vurgulandı. Heyet ile Kaymakam Acar arasında, organik tarımın güçlendirilmesi, iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması ve yerel üreticilerin desteklenmesine yönelik adımlar ele alındı.

Katılımcılar ayrıca proje ve destek mekanizmalarının etkin kullanımı, TKDK iş birliklerinin yerelde nasıl daha verimli uygulanabileceği üzerine bilgi paylaştı. Görüşmelerde sürdürülebilir üretim ve doğal kaynakların korunması öncelikli başlıklar olarak öne çıktı.

Kaymakam Acar'ın değerlendirmesi:

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, yapılan görüşmenin tarım politikalarının adımlarla hayata geçirilmesi açısından önemli olduğunu belirterek, heyetin nazik ziyaretleri ve Gökçeada tarımının gelişimine yönelik katkıları için teşekkür etti. Acar, kurumlar arası iş birliğinin sürdürülmesinin ve yerel üreticilerin desteklenmesinin önemini bir kez daha vurguladı.

Tarım ve orman teşkilatı ile yerel yönetim temsilcileri arasındaki temasların, Gökçeada'da hem üretimin artırılması hem de doğal değerlerin korunması hedeflerine hizmet etmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ ERGÜN DEMİRHAN, TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BİTKİSEL ÜRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (BÜGEM) İYİ TARIM UYGULAMALARI VE ORGANİK TARIM DAİRE BAŞKANI BAŞAK EGESER, TKDK KOORDİNATÖRÜ VE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBE MÜDÜRLERİ, GÖKÇEADA KAYMAKAMI OSMAN ACAR’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.