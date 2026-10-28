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Gökçedere'nin yeşilinde görev: Jandarma devriye görüntüleri paylaşıldı

Jandarma Genel Komutanlığı, Bayburt’un Demirözü ilçesi Gökçedere beldesinde görev yapan ekiplerin doğayla iç içe devriye görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:43

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Gökçedere'nin yeşilinde görev: Jandarma devriye görüntüleri paylaşıldı

Bayburt'ta jandarma devriye görüntüleri

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, Bayburt’un Demirözü ilçesi Gökçedere beldesi sınırlarında görev yapan jandarma ekiplerinin devriye anları yer aldı. Paylaşımdaki sahneler beldenin doğal güzellikleri ve gölet manzarasıyla birlikte sunuldu.

Paylaşımdaki görüntüler:

Yayınlanan paylaşımda, "Doğanın kalbinde, yeşilin en güzel tonlarında, jandarma görev başında" ifadeleri kullanıldı. Metinde ayrıca Bayburt İl Jandarma Komutanlığımız emrinde görevli personelimiz, Demirözü ilçesi Gökçedere beldesinde devriye faaliyetlerini sürdürüyor ifadesine yer verildi.

Bölgedeki görev ve topluma yansımaları:

Bu tür paylaşımlar, jandarma unsurlarının kırsal alanlardaki güvenlik ve denetim görevlerinin sürekliliğine dikkat çekiyor. Görüntüler hem görev bilincinin devam ettiğini gösteriyor hem de bölgenin doğal dokusuyla kamu hizmetinin iç içe yürüdüğünü gözler önüne seriyor.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya üzerinden yapılan bu tür bilgilendirmeleri, kurum faaliyetlerinin şeffaflığına katkı sağlarken yerel halkta güven duygusunun pekişmesine de destek oluyor.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAN GÖKÇEDERE PAYLAŞIMI

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAN GÖKÇEDERE PAYLAŞIMI

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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