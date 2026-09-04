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Tekirdağ'da yeni parti birlik ve yürüyüş mesajı verdi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Süleymanpaşa'da düzenlenen halk buluşmasında Tekirdağ'daki desteği vurgulayıp üç günlük Trakya programını açıkladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 19:34

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EDİTÖR: Merve Çelik

Tekirdağ'da yeni parti birlik ve yürüyüş mesajı verdi

Özgür Özel Süleymanpaşa'da halka seslendi

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen kortej ve halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlik, Hasan Ali Yücel Meydanı'nda gerçekleştirilen toplantıyla devam etti.

Rozet töreni ve yerel katılımlar:

Toplantı öncesinde, Yeni Parti'ye katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile üç belediye başkanına parti rozetleri takıldı. Tören, parti cephesinin ildeki yapılanmasını ve yerel yönetimlerle kurulan ilişkileri görünür kıldı.

Rozet takılmasının ardından konuşma yapan Özel, Tekirdağ'daki ilgi ve desteğe dikkat çekerek bölgeyi Yeni Parti için önemli bir merkez olarak tanımladı.

Birlik vurgusu ve Trakya programı:

Özel, konuşmasında Tekirdağ'daki ciddi ilgiye işaret ederek, "Tekirdağ’da sarsılmaz bir inançla Yeni Parti’ye görülmemiş bir destek, görülmemiş bir ilgi, görülmemiş bir heyecan var" dedi ve il için "Yeni Parti’nin de başşehirlerinden bir tanesi" ifadesini kullandı.

Etkinlikte öne çıkan bir diğer mesaj ise birlik çağrısıydı: "Hep beraber yürüyoruz, hep beraber". Bu sözler, parti liderinin bölgedeki kapsayıcı ve birlik temalı söylemini özetledi.

Özel, Trakya ziyaretleri kapsamında üç gün boyunca bölgedeki temaslarına devam edeceğini belirtti. Program akışıyla ilgili olarak, önce kısa bir ziyaret için Manisa'ya gittiğini, ardından Tekirdağ'da olduğunu; ziyaretlerin devamında ise Edirne ve Kırklareli'nin yer aldığını açıkladı.

Konuşmasında Trakya ve Rumeli hemşehrilerine hitap eden Özel, bölge halkıyla kucaklaşma gerekçesini, hemşehrilerinin vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisine vurgu yaparak açıkladı. Etkinlik, bölgedeki siyasi atmosfer ve Yeni Parti'nin yerel atılımı açısından dikkat çekti.

CANDAN YÜCEER VE ÖZGÜR ÖZEL

CANDAN YÜCEER VE ÖZGÜR ÖZEL

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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