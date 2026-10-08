Gökyüzü umutla süslendi: Yason Burnu'nda çocukların uçurtma şenliği

Ordu'nun "sakin şehir" ünvanına sahip Perşembe ilçesindeki doğal güzellikleriyle bilinen Yason Burnu, hafta sonu düzenlenen uçurtma şenliğiyle renklendi. Etkinliğe katılan öğrenciler, öğretmenler ve aileler, güneşli havayı fırsat bilerek gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla doldurdu.

renkli görüntüler:

Şenliğe katılan yaklaşık 600 ilkokul öğrencisi, farklı boyut ve desenlerdeki uçurtmalarıyla Yason Burnu semalarını süsledi. Bazı uçurtmalarda Türk ve Filistin bayrakları yer alırken, çocuklar müzik eşliğinde dans edip oyunlar oynadı. Etkinlik boyunca sahil, neşeli seslerle cıvıl cıvıl bir atmosfere büründü ve katılımcılar güneşli havanın tadını çıkardı.

başkanların mesajı:

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Yason Burnu'nda çocuklarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Sessiz şehir bugün cıvıl cıvıl. Yason Burnu aynı zamanda dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi. Burayı bugün çocuklarla şenlendiriyoruz. Rengarenk uçurtmalarıyla, cıvıl cıvıl sesleriyle, neşeleriyle gördüğünüz gibi çok güzel bir ortam var. Bundan dolayı mutluyuz. Perşembe Belediyemiz bu fırsatı güzel bir şekilde değerlendirdi. Bugün mutluluğun resmini uçurtmalarla, çocukların neşeli, şan şakrak halleriyle ve yemyeşil ortamda muhteşem bir günü birlikte geçiriyoruz."

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ise organizasyonun amacına ve evrensel bir dile işaret ederek şunları söyledi: "Karadeniz’in en özel noktalarından birisindeyiz. Güneşin hem doğumunu hem batımını gördüğümüz ender noktalarından bir tanesi Perşembe Yason Burnu’ndayız. Bugün Perşembe ilçemizdeki yaklaşık 600 ilkokul öğrencisiyle beraber uçurtma şenliğini gerçekleştiriyoruz. Bugün gökyüzünü çocukların umutlarıyla, neşeleriyle, özgürlüğüyle güzelleştiği güzel anlardan bir tanesi. Ama bunun yanı sıra maalesef 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze’de, Filistin’de gökyüzü maalesef bombalarla, çocuklar gökyüzüne bakıyor. Umudumuz bütün dünyadaki çocukların gökyüzüne baktığında uçurtmaları gördüğü, onlarla mutlu olduğu güzel bir dünyayı inşa etmek. İnşallah o da bütün ülkeler olarak bu yaraya son vermek zorundayız. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de bunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguladı. Bütün dünyadaki çocukların gökyüzüne baktığında uçurtmaları gördüğü bir dünya diliyorum."

Etkinliğe katılan öğrenci ve veliler, düzenlenen şenlikten memnun olduklarını belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Yerel yetkililer ise benzer etkinliklerin hem sosyal dayanışmayı güçlendirdiğini hem de bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin canlı tutulmasına katkı sağladığını vurguladı.

UÇURTMALARIN GÖKYÜZÜNE BIRAKILMASI