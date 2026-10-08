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Sason'da Anadolu Lisesi'nde sonbahar şenliği gençler oyunlarla kaynaştı

Sason Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 'Anadolu'da şenlik var' etkinliği, yeni öğrencilerin kaynaşmasını sağladı; oyunlar, yöresel müzik ve tavuklu pilav-ayran ikramı vardı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 15:18

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sason'da Anadolu Lisesi'nde sonbahar şenliği gençler oyunlarla kaynaştı

Etkinlikte neler yaşandı:

Sason ilçesindeki Sason Anadolu Lisesi bahçesinde okul aile birliği ve okul idaresi işbirliğiyle düzenlenen 'Anadolu'da şenlik var' adlı sonbahar etkinliği, okula yeni başlayan öğrencilerin uyum sürecine katkı sağlamak ve okul ortamını daha eğlenceli hale getirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik boyunca öğrencilere tavuklu pilav ve ayran ikram edildi; katılımcılar hem öğle yemeği sırasında hem de yarışmalar sırasında bir araya gelerek sosyal bağlarını güçlendirdi.

Yarışmalar ve eğlence:

Program kapsamında öğrenciler arasında yumurta tokuşturma, çuval yarışı, sandalye kapma ve halat çekme gibi geleneksel oyunlar düzenlendi. Müzik eşliğinde oynanan oyunlar renkli anlara sahne olurken, yarışmalara katılan öğrenciler arasında kıyasıya mücadele yaşandı.

Şenlik boyunca öğrenciler, veliler ve öğretmenler birlikte yöresel ezgiler eşliğinde halay çekerek etkinliği coşkulu bir şekilde sürdürdü; bu görüntüler etkinliğin en dikkat çekici anları arasındaydı.

Uygunlaşma ve sonuçlar:

Etkinliğin temel hedefi olan yeni öğrencilerin arkadaşlarıyla kaynaşması ve okul ortamına daha kolay uyum sağlaması başarıyla gerçekleştirildi. Organizasyon yetkilileri ve katılımcılar etkinlikten memnun ayrılırken, kısa süreli oyunlar ve ikramların öğrencilerin rahatlamasına ve sosyal ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağladığı vurgulandı.

BATMAN’IN SASON İLÇESİNDE ANADOLU LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ VE OKUL İDARESİ TARAFINDAN, OKULA YENİ...

BATMAN’IN SASON İLÇESİNDE ANADOLU LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ VE OKUL İDARESİ TARAFINDAN, OKULA YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN UYUM SÜRECİNE KATKI SAĞLAMAK VE OKUL ORTAMINI DAHA EĞLENCELİ HALE GETİRMEK AMACIYLA 'ANADOLU’DA ŞENLİK VAR' ADIYLA SONBAHAR ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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