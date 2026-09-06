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Göl kıyısında incir şenliği: üreticiyle buluşan 12. Akçalar festivali

Nilüfer Belediyesi'nin 13 Eylül Pazar düzenlediği 12. Akçalar Fadıllı İncir Festivali, atölyeler, geleneksel yarışmalar ve Karaf konseriyle göl kıyısını renklendirecek.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 11:48

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Göl kıyısında incir şenliği: üreticiyle buluşan 12. Akçalar festivali

festival etkinliği:

Nilüfer Belediyesi’nin gelenekselleşen 12. Akçalar Fadıllı İncir Festivali, 13 Eylül Pazar günü Akçalar Göl Kıyısında düzenlenecek. Belediye, bölgenin tarımsal değerlerini öne çıkarma ve coğrafi işaretli Bursa siyah incirinin tanıtımına katkı sağlamayı amaçlıyor.

program ve yarışmalar:

Festival alanında gün boyu atölye çalışmaları yapılacak ve Nilüfer Halk Dansları topluluğu sahne alacak. Geleneksel etkinlikler arasında "En İyi İncir Yetiştiricisi Yarışması" ile "İncirli Lezzetler Yemek Yarışması" bulunuyor; üreticiler ürünlerini sergilerken marifetli eller jüri karşısında hünerlerini gösterecek. Ayrıca Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası performans sergileyecek ve festival Karaf grubunun konseriyle sona erecek.

Yarışmalarda dereceye giren katılımcılara ödüller verilecek; etkinlik hem yerel üretimi görünür kılmayı hem de toplumun bir araya gelerek kent tarımını kutlamasını hedefliyor.

başkanın daveti ve ulaşım:

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir tüm Bursalıları festivale davet ederek şunları söyledi: "Toprağımızın bereketini, üreticimizin alın terini ve Bursa’mızın incirinin lezzetini hep birlikte paylaşacağız. Hem yerel tarıma destek vermek hem de göl kenarında keyifli bir pazar günü geçirmek isteyen tüm hemşehrilerimizi festivalimize bekliyoruz"

Etkinliğe erişimi kolaylaştırmak amacıyla belediye ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Servis araçları, BursaRay Bursa Uludağ Üniversitesi İstasyonu ile Nilüfer Belediyesi Akçalar Hizmet Binası önünden Akçalar Göl Kıyısına karşılıklı seferlere 13 Eylül Pazar günü saat 17.00’den itibaren başlayacak.

Festival, üreticinin emeğini görünür kılarken ziyaretçilere atölye, yarışma ve müzikle zenginleşen bir gün sunacak; göl kıyısındaki program, kentin tarımsal ve kültürel değerlerini bir arada sergileme niteliği taşıyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN GELENEKSELLEŞEN 12. AKÇALAR FADILLI İNCİR FESTİVALİ, 13 EYLÜL PAZAR GÜNÜ...

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN GELENEKSELLEŞEN 12. AKÇALAR FADILLI İNCİR FESTİVALİ, 13 EYLÜL PAZAR GÜNÜ AKÇALAR GÖL KIYISI’NDA DÜZENLENECEK. YARIŞMALAR, ATÖLYELER VE KARAF KONSERİYLE RENKLENECEK FESTİVAL, KATILIMCILARA KEYİFLİ ANLAR YAŞATACAK.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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