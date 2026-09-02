İkizce'de patpat kazası: sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi

Kaza nasıl gerçekleşti:

Ordu'nun İkizce ilçesi Fatih Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bir tarım aracı, halk arasında "patpat" olarak bilinen taşıt, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki bulgular ve müdahale:

Ekiplerin ilk incelemelerinde, araç sürücüsü Emrah Demirci'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Patpatta bulunan diğer kişi Çavuş Demirci ise kazada yaralanarak sağlık ekipleri tarafından alınarak Ünye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının tedavisi hastanede sürüyor.

Soruşturma ve sonrası:

Emrah Demirci'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yetkililer kazayla ilgili olarak trafik ve jandarma birimleri tarafından soruşturma başlattı; kazanın oluş nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yerel yetkililer, özellikle tarımsal amaçlı hafif araç kullanımında güvenlik önlemlerinin önemine dikkat çekiyor. Olayla ilgili detaylı adli ve teknik inceleme sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.

İKİZCE İLÇESİNDE DEREYE YUVARLANAN TARIM ARACINDA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ, YANINDAKİ BİR KİŞİ YARALANDI.