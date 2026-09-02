Silivri açıklarında çarpışma sonrası Alsu'nun görüntüleri ortaya çıktı

Silivri açıklarında kaza: Alsu'nun görüntüleri
Silivri açıklarında, Kocaeli'den Aliağa'ya giden Alsu ile İskenderun Limanı'ndan Karadenizereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu adlı ticari gemi çarpıştı.
kaza sonrası görüntüler:
Çarpışma ardından kamuoyuna yansıyan fotoğraf ve videolarda Alsu'nun kaza sonrası hali kaydedildi. Paylaşılan görüntüler, gemiye ilişkin ilk görsel kayıtları içeriyor.
resmi bilgilendirme ve süreç:
Olayla ilgili ayrıntılı resmi açıklama henüz yapılmadı. Kazanın nedenine ve olası hasara ilişkin bilgi, ilgili denizcilik ve liman yetkililerinin açıklamalarıyla netleşecek.
Alsu'nun görüntüleri, kazanın ilk somut kanıtı niteliğinde; gelişmeler geldikçe yeni bilgiler paylaşılacaktır.
Kaza yapan gemilerden Alsu böyle görüntülendi
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