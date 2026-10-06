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Gölcük konservatuvarında yeni dönem için yetenek seçmeleri tamamlandı

Gölcük Belediyesi Konservatuvarı'nda düzenlenen yetenek sınavlarına 77 öğrenci ve 22 tiyatro adayı katıldı; başarılı olanlar 10 Ekim'de eğitime başlayacak.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gölcük konservatuvarında yeni dönem için yetenek seçmeleri tamamlandı

Gölcük konservatuvarında yeni dönem için yetenek seçmeleri tamamlandı

Gölcük Belediyesi Konservatuvarı, yeni eğitim dönemi öncesi düzenlediği yetenek sınavlarını tamamladı. Sınavlar Klasik Türk Müziği, Türk Halk Müziği, Batı Enstrümanları ve Şan bölümlerinde gerçekleştirildi ve adaylar yeteneklerini sergiledi.

sınavların kapsamı:

Toplam 77 öğrenci, ud, keman, ney, bağlama, gitar ve piyano branşları ile Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği şan alanlarında uygulamalı olarak değerlendirildi. Tiyatro kursu için düzenlenen ayrı seçimlere ise 22 öğrenci katıldı. Sınavlar, alanında uzman eğitmenlerin gözetiminde yürütüldü.

sonuçlar ve yeni döneme hazırlık:

Sınav sonuçlarına göre başarılı olan adaylar, 10 Ekim Cumartesi günü başlayacak olan yeni eğitim döneminde konservatuvarda yer almaya hak kazanacak. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sınavlara katılan öğrencilere başarı dileyerek, çocuk ve gençlerin kültür, sanat ve spor alanlarında gelişimini desteklemeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

GÖLCÜK BELEDİYESİ KONSERVATUVARI&#039;NDA YENİ EĞİTİM DÖNEMİ ÖNCESİNDE DÜZENLENEN YETENEK SINAVLARI...

GÖLCÜK BELEDİYESİ KONSERVATUVARI'NDA YENİ EĞİTİM DÖNEMİ ÖNCESİNDE DÜZENLENEN YETENEK SINAVLARI TAMAMLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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