Gölcük’e 12 bin metrekarelik kültür merkezi için ihalede teklifler yarıştı

İhale tamamlandı, değerlendirme süreci başlıyor:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük’e kazandırılması planlanan 12 bin metrekarelik kültür merkezi için ihale gerçekleştirildi. Projenin muhammen bedeli 558 milyon 551 bin 625 TL olarak açıklandı ve ihaleye 10 istekli katıldı. Komisyonun yapacağı değerlendirme sonrası kazanan firma belirlenecek ve sürecin tamamlanmasının ardından yükleniciye yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanacak.

Teklif aralığı ve katılım detayları:

İhalede verilen teklifler arasında en düşük teklif 401 milyon 80 bin TL, en yüksek teklif ise 717 milyon 61 bin TL oldu. Belediye yetkilileri, ekonomik fizibilite ve teknik yeterlilik değerlendirmelerinin ihale komisyonu tarafından titizlikle yürütüleceğini belirtti.

Projenin kapsamı ve tesisin sundukları:

Merkez, bodrum, zemin ve birinci kat ile çatı arası düzenlemeleriyle toplam 12 bin metrekare üzerine projelendirildi. Tesiste 750 kişilik düğün salonu ve 590 kişilik tiyatro salonu ile birlikte eğitim salonları yer alacak. Ayrıca projede 95 araçlık kapalı otopark, sığınak ve mescit de planlandı.

İnşaat tamamlandığında Gölcük, düğünlerden tiyatro gösterilerine, eğitim programlarından kültürel organizasyonlara kadar geniş bir yelpazede etkinliklerin düzenlenebileceği kapsamlı bir tesise kavuşacak. Yetkililer, projenin kentin sosyal yaşamına önemli katkı sağlayacağına dikkat çekiyor.

GÖLCÜK’E KAZANDIRILMASI PLANLANAN 12 BİN METREKARELİK KÜLTÜR MERKEZİ’NİN İHALESİ TAMAMLANDI. 750 KİŞİLİK DÜĞÜN SALONU VE 590 KİŞİLİK TİYATRO SALONUNUN DA YER ALACAĞI PROJENİN KAZANAN FİRMASI, İHALE KOMİSYONUNUN DEĞERLENDİRMESİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK.