Gençlerin çevrimiçi korunması için 16 yaş sınırında uluslararası prensip çağrısı

İlim Yayma Vakfı başkanı gençlerin önceliklerine dikkat çekti

Fatihâ€™teki Neslişah Kültür Merkeziâ€™nde düzenlenen Türkiye Gençlik STKâ€™ları Platformu (TGSP) etkinliğinde, "Türkiyeâ€™nin Gençleri 2026" anketinin tanıtımı yapıldı. Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ile TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu ve Doç. Dr. Ahmet Özdinç katıldı. Erdoğan, gençlerin beklenti ve kaygılarının kamuoyunda görünür kılınmasının önemine vurgu yaptı.

Gençlerin gündeminin görünürleştirilmesi:

Erdoğan, gençlik sivil toplum kuruluşlarının rolüne işaret ederek, gençlerin kendi gündemlerini kamuoyuna taşıyabilmelerinin sağlanması gerektiğini söyledi. Gençlerin görüşlerini dinlemenin ve katılımcılığı somut sonuçlara dönüştürmenin, onların kendilerini değerli hissetmelerine katkı sunduğunu belirtti. Genç Türkiye Forumu örneğini vererek, önerilerin ilgili paydaşlarla paylaşılmasının gençler üzerinde olumlu etkiler yarattığını aktardı.

sosyal medya düzenlemesi ve uluslararası yaklaşım çağrısı:

Toplantıda sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırları konusu öne çıktı. Erdoğan, "Eğer bütün dünyada 16 yaş öncesi sosyal medya kullanımıyla ilgili, sanal medya kullanımıyla ilgili bir prensip bütünlüğü oluşsa gerçekten bunun çok faydası olur" diyerek 16 yaş öncesi kullanım konusunda küresel bir mutabakat çağrısı yaptı. Ayrıca bu çalışmaların uluslararası kuruluşlara taşınmasının faydalı olabileceğini söyledi.

Erdoğan, teknolojik yöntemlerle getirilecek sınırlamaların aşılabileceğini kabul etmekle birlikte, ortak kurallar ve toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekti. Sosyal medya platformlarının arkasında büyük bir reklam ve ticaret endüstrisinin bulunduğunu hatırlatarak, gençlerin karşılaştıkları içeriklerden ve yönlendirmelerden etkilenebildiğini, bu etkinin her zaman farkında olunamayabileceğini belirtti.

Gençlerin kimlik oluşumuna yönelik müdahaleleri milli güvenlik meselesi olarak nitelendiren Erdoğan, bu alanda ortak bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca kamuoyunun önündeki kişilerin davranışlarının toplumda örnek teşkil ettiği gerçeğine dikkat çekerek, sorumluluğun sadece içerik üreticileriyle sınırlı olmadığını kaydetti: "Herkesin biraz daha sorumlu davranmasına ihtiyacımız yok mu?"

Program konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

İLİM YAYMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN, "EĞER BÜTÜN DÜNYADA 16 YAŞ ÖNCESİ SOSYAL MEDYA KULLANIMIYLA İLGİLİ, SANAL MEDYA KULLANIMIYLA İLGİLİ BİR PRENSİP BÜTÜNLÜĞÜ OLUŞSA GERÇEKTEN BUNUN ÇOK FAYDASI OLUR" DEDİ.