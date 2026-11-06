Trafik eğitim parkında Güneş’in adı yaşayacak

Atakum’da trafik eğitim parkına Güneş Uçak ismi verildi

Atakum Belediye Meclisi, eylül ayında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Güneş Uçak’ın adının, yapımı devam eden trafik eğitim parkına verilmesini oy birliğiyle kabul etti. Karar, Çobanözü Mahallesi’ndeki projede Güneş’in anısının yaşatılmasını hedefliyor.

Parkın amacı ve fiziksel düzenlemeleri

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel tarafından Çobanözü Mahallesi’ndeki 6 bin 200 metrekarelik alanda hayata geçirilen park, çocuklara trafik bilinci kazandırmayı amaçlıyor. Parkta kavşaklar, dönel kavşak, yaya ve okul geçitleri, trafik ışıkları, yatay ve düşey trafik işaretlemeleri, trafik levhaları, tek ve çift yönlü yol düzenlemeleri, hemzemin geçit, otobüs durağı ve üst geçit gibi gerçek trafik ortamının temel unsurları çocuk ölçeğinde yer alacak.

Eğitim programı ve tesisler

Proje bünyesinde çocuklar, uzman eğitmenler rehberliğinde akülü arabalarda pratik yapacak; böylece teorik bilgiler sahada doğrudan uygulanmış olacak. Parkta yaklaşık 40 çocuğun aynı anda eğitim alabileceği bir derslik planlanırken, kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik mescit ve bebek bakım/emzirme odası gibi bölümler de bulunacak.

Başkanın değerlendirmesi

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Güneş’in adının bir farkındalık projesiyle yaşatılacağını vurguladı ve şunları söyledi: "Çocuklarımızın, trafik kurallarını öğrenerek trafik bilinci kazanmaları ve güvenli ulaşım konusunda farkındalık geliştirmelerini için kentimizde Trafik Eğitim Parkı’nı hayata geçiriyoruz. Çobanözü Mahallesi’nde yapımına başladığımız, Trafik Eğitim Parkı’mızı en kısa sürede hizmete açacağız. Çalışmalarımızda büyük aşama kaydettik. Parkımıza iki ay önce elim bir trafik kazası nedeniyle aramızda ayrılan Atakum Belediyesporun yıldız sporcusu, değerli evladımız Güneş Uçak’ın adını verdik. Ailemizin acısını yürekten paylaşıyoruz. Güneş’in adı, trafik konusunda farkındalık oluşturmak için, trafik eğitim parkında yaşayacak. Özel proje kapsamında çocuklarımız, uzman eğitmenler rehberliğinde trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenecek. Teorik bilgileri, sahada uygulama fırsatı yakalayacak. Projenin, çocuklarımıza trafik farkındalığı kazandırması adına son derece önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Meclis kararıyla parkta Güneş Uçak’ın adı yaşatılacak; proje tamamlandığında bölgedeki çocuklara hem güvenli bir eğitim ortamı sağlanmış olacak hem de trafik güvenliği konusunda kalıcı bir farkındalık hedeflenecek.

ATAKUM BELEDİYE MECLİSİ, EYLÜL AYINDA TRAFİK KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBEDEN 12 YAŞINDAKİ GÜNEŞ UÇAK’IN ADINI, YAPIMI DEVAM EDEN TRAFİK EĞİTİM PARKINA VERİLMESİNİ OY BİRLİĞİ İLE KABUL ETTİ.