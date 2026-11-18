Gölhisar'da sezonun ilk enginarları tarladan çıktı

Aydın, Türkiye'nin enginar üretiminde öne çıkan merkezler arasında. Kent genelinde yetiştirilen ürünlerin yüzde 42'si buradan karşılanıyor. Efeler ilçesine bağlı Gölhisar Mahallesi'nde yeni sezonun ilk hasadı sabahın erken saatlerinde başladı. Üreticiler, dikimden bakıma, hasattan pazara kadar süren yoğun emeğin karşılığını almak için gün doğmadan tarlada oluyor.

Üretim süreci ve hasat ritüeli:

Enginar fideleri yaz aylarında dikiliyor; Gölhisar'da üreticilerden Gülten Savran, "Biz enginarı 18 Temmuz’da dikmeye başladık" diyerek sürecin başlangıcını hatırlatıyor. Savran, enginara "bebek gibi, çocuğumuz gibi" baktıklarını, sürekli tarlada olduklarını ve bakımın titizlik gerektirdiğini belirtiyor. Hasat döneminde üreticiler genellikle sabah 06.00'da tarlaya girip öğleye kadar çalışıyor; tarlada tanesi 50 TL'den alıcı bulan enginar, bölge için önemli bir gelir kaynağı.

Her bölüm değerlendiriliyor; mutfakta çeşitlilik:

Gölhisar'da enginar sadece çanak kısmı için yetiştirilmiyor. Savran, yaprak, sap ve gövde dahil enginarın her bölümünün kullanıldığını, hatta yöreye özgü enginar filizi yemeğinin yapıldığını anlattı: "Filizlerini küçük küçük doğruyoruz, ardından soğan, dereotu ve etle birlikte pişiriyoruz." Üreticiler yaprakları pazara götürüp satıyor; tüketiciler yaprakları kaynatıp suyunu içiyor. Ayrıca dolma, turşu ve tatlı gibi değişik tariflerin de uygulandığı vurgulanıyor.

Savran, enginarın sağlık açısından önemine inandıklarını söyleyerek ailede haftada 2-3 kez enginar tüketildiğini belirtiyor. "Enginarın faydaları saymakla bitmez. Karaciğer dostu olduğunu, vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olduğunu biliyoruz," diyen Savran, tüketimin bölge sağlığına katkı sunduğunu düşündüklerini ifade ediyor.

Mahalle iddiası ve dikkat çekici soru:

Gölhisar sakinlerinin dikkat çeken bir iddiası da mevcut: Savran, "Bizim mahallemizde bildiğimiz kadarıyla bir tane bile diyaliz hastası yok" diyerek bu durumu enginar tüketimine bağlıyor. Kendisi, enginarın karaciğer ve böbrek sağlığı açısından faydalarının konuşulduğunu ve bunun araştırılması gerektiğini de ekliyor. Üreticinin bu gözlemi yerel tüketim alışkanlıklarına dair önemli bir işaret niteliğinde; ancak iddianın bilimsel doğrulanması gerektiği de metinde vurgulanıyor.

Hasatla birlikte Gölhisar'da hareketlilik arttı; üreticiler ürünlerin tazeliğini korumak ve pazara zamanında sunmak için mesailerini sürdürüyor. Bölge üretiminin ülke çapındaki payı, hem Aydın ekonomisi hem de yerel geçim kaynakları açısından belirleyici rol oynamaya devam ediyor.

GÜLTEN SAVRAN AÇIKLAMA YAPTI