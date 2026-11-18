valilikten yapılan açıklama

Samsun Valiliği, kamuoyunda tartışma yaratan "25 bin 212 lira" iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, söz konusu tutarın bir çift terlik için değil, kentte gerçekleştirilen günübirlik bir çalışma ziyareti kapsamında yapılan ağırlama giderlerinin toplamı olduğunu bildirdi.

EKAP kaydında sehven yapılan giriş:

Açıklamada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, il milletvekilleri ve diğer yetkililerin Samsun’daki yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen ziyaret sırasında yapılan harcamaların, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kayıtlarına sehven tek bir alım şeklinde işlendiği belirtildi. Valilik, bu teknik veya kayıt hatasının yanlış bir algıya yol açtığını vurguladı.

Harcamaya ilişkin detaylar:

Valiliğin açıklamasına göre, bahsi geçen miktar toplamda 30’u aşkın misafirin ağırlandığı günübirlik ziyaret kapsamındaki ağırlama masraflarını karşılıyor. Yapılan bilgilendirmede, tutarın tek bir malzeme veya eşya için harcandığı yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Açıklama, EKAP kaydındaki sınıflandırma hatasının düzeltilmesi ve harcamanın niteliğinin kamuoyuna doğru şekilde yansıtılması amacıyla yapıldığını ifade etti. Valilik, konuya ilişkin şeffaflığın korunacağını ve gerekli düzeltmelerin yapılacağını bildirdi.

SAMSUN VALİLİĞİ (ARŞİV)