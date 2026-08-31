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Gölpark'ta motosiklet denetimi: sürücülere ekipman ve trafik eğitimi

Bilecik jandarma ekipleri Pelitözü Gölpark'ta 6 motosiklet sürücüsünü denetleyip ekipman, sürüş ve trafik kuralları konusunda bilgilendirme yaptı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gölpark'ta motosiklet denetimi: sürücülere ekipman ve trafik eğitimi

Denetim ve eğitim faaliyeti

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı motorize trafik timleri tarafından Pelitözü Gölpark'ta motosiklet sürücülerine yönelik denetim ve eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Denetimde neler yapıldı:

Sabit denetim kapsamında toplam 6 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Uygulamada sürücülere motosiklet kullanımı, ekipman kullanımı ve diğer trafik kuralları ile ilgili gerekli bilgilendirme yapıldı.

Uygulamanın içeriği:

Denetim sırasında yapılan bilgilendirmelerde sürüş güvenliği ve doğru ekipman kullanımı vurgulanarak sürücülerin trafik kurallarına uyumu üzerine açıklamalar yapıldı.

JANDARMADAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ DENETİMİ VE EĞİTİM FAALİYETİ

JANDARMADAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ DENETİMİ VE EĞİTİM FAALİYETİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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