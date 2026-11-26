Serkan Yıldırım pazar ziyaretinde esnafla bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gölpazarı İlçe Başkanı Sibel Karaarslan ile birlikte ilçe halk pazarını ziyaret etti.

Yıldırım, pazar esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet ederek talep ve beklentilerini dinledi. Ziyarette, esnafın gündemi ve vatandaşların görüşleriyle ilgili samimi diyaloglar öne çıktı.

Saha temasları ve görüşmeler:

Pazar alanında gerçekleşen buluşmada Yıldırım, esnafla bir araya gelerek doğrudan geri bildirim aldı; ziyaret sırasında pazar düzeni, esnafın günlük işleri ve yerel ihtiyaçlar konuşuldu. Görüşmeler, yüz yüze iletişim sayesinde beklentilerin detaylı şekilde aktarılmasına imkân tanıdı.

Vatandaşların değerlendirmeleri:

İl Başkanı, ziyaret sonrası şunları ifade etti: "Güler yüzleri ve samimi sohbetleriyle bizleri karşılayan tüm esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizle bir araya gelmek, onların gündemini dinlemek ve gönül bağımızı güçlendirmek bizim için çok kıymetli".

Ziyaret, pazar alanında yapılan samimi sohbetlerle sona erdi.

İL BAŞKANI YILDIRIM, ESNAF VE VATANDAŞLARLA BULUŞTU