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Gölpazarı'nda aileler çocuklarıyla havuzda buluştu

Gölpazarı Kaymakamlığı himayesinde düzenlenen iki günlük etkinliğe 36 aileden toplam 84 kişi katıldı; babalar ve anneler çocuklarıyla havuzda buluştu.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 09:58

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gölpazarı'nda aileler çocuklarıyla havuzda buluştu

Gölpazarı kapalı yüzme havuzunda iki günlük aile etkinliği

Gölpazarı Kaymakamlığı himayesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen "Ailemle Kulaç Atıyorum" etkinliği iki gün sürdü. Etkinliğe 36 aileden çocuklarıyla birlikte toplam 84 kişi katıldı.

Programın yapısı ve katılım:

Etkinliğin ilk gününde babalar, ikinci gününde anneler çocuklarıyla birlikte havuzda bir araya geldi. Bazı ailelerin birden fazla çocuğuyla katıldığı organizasyonda aileler birlikte yüzerek hem spor yaptı hem de kaliteli zaman geçirdi. Etkinlik, aile içi iletişimi ve çocukların fiziksel gelişimini desteklemeyi amaçladı.

Kaymakamın değerlendirmesi ve teşekkür:

Gölpazarı Kaymakamı Onur Titiz etkinliğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Çocuklarımızın aileleriyle birlikte spor yapmalarını ve güzel vakit geçirmelerini sağlayan bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Sporun aile bağlarını güçlendiren ve çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayan yönünü desteklemeye devam edeceğiz. Etkinliğe katılan tüm ailelerimize ve emeği geçen personelimize teşekkür ediyorum."

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Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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