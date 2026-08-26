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Gönüllülük köprüsü Nevşehir'de genç üniversitelilerle güçleniyor

Damla Gönüllülük Hareketi'nden gelen üniversite öğrencileri Nevşehir'de Başkan Rasim Arı'yı ziyaret ederek gönüllülük projeleri ve deneyimlerini aktardı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Emre Koç

Gönüllülük köprüsü Nevşehir'de genç üniversitelilerle güçleniyor

Damla Gönüllülük heyetinin Nevşehir ziyaretinde dayanışma vurgusu

Ulusal ve uluslararası üniversite öğrencilerinden oluşan gönüllü heyet, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Damla Gönüllülük Hareketi kapsamında Nevşehir'e gelerek Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ile görüştü.

Ziyaretin ayrıntıları:

Ziyarette Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Hakan Keskin ile Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Aldemir de hazır bulundu. Başkanlık makamında bir araya gelen gençler, yürüttükleri sosyal sorumluluk projeleri, saha çalışmaları ve farklı alanlardaki deneyimlerini aktardı. Toplumsal dayanışma, çevre, eğitim ve sosyal sorumluluk temalarında yapılan çalışmalar detaylandırıldı.

Başkan Arı'nın değerlendirmesi:

Başkan Rasim Arı, gönüllülük bilincinin ve gençlerin toplumsal hayata katılımının önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelen gençlerimizi kentimizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Gençlerimizin enerjisi, yardımseverliği ve vizyonu geleceğimize ışık tutuyor. Yerel yönetim olarak gençlerimizin yanında yer almaya ve gönüllülük esaslı her türlü projeyi desteklemeye devam edeceğiz".

Kültürlerarası etkileşim ve teşekkür:

Ziyaret sırasında gençler, Damla Gönüllülük Hareketi'nin yalnızca yardım faaliyetleriyle sınırlı kalmayıp farklı kültürlerden gelen katılımcıları bir araya getirerek kültürlerarası etkileşime katkı sağladığını vurguladı. Gençler, Nevşehir'de gösterilen misafirperverlik ve gençlere yönelik desteği nedeniyle Başkan Rasim Arı'ya teşekkür etti.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN &quot;DAMLA...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN "DAMLA GÖNÜLLÜLÜK HAREKETİ" KAPSAMINDA NEVŞEHİR’E GELEN ULUSAL VE ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN OLUŞAN GÖNÜLLÜ HEYET, NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI’YI ZİYARET ETTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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