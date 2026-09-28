Görev bilinciyle: hiç kimse Recep Tayyip Erdoğan'a yük olmamalı

Karaman buluşmaları:

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Karaman'a gelerek ilk olarak Karaman Valiliği'ni ziyaret etti. Ardından AK Parti Karaman İl Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek ilçedeki temaslarını sürdürdü.

AK Parti'nin halkla bağı:

Gül, partisinin tabelasının milletin kendi elleriyle asıldığına dikkat çekti ve AK Parti'nin bir tabela partisi olmadığını vurguladı. Sözlerine göre parti, milletin sahip çıktığı, milletin davası olan bir hareket; Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen bu süreci 'kutlu bir yürüyüş' olarak niteledi.

Rehavet uyarısı ve sorumluluk çağrısı:

Gül, AK Parti'nin ülkede "25 yılda, 250 yılda yapılamayacak icraatları" gerçekleştirdiğini, eğitimden sağlığa, ulaşımdan savunma sanayisine kadar geniş bir alanda hizmet verildiğini kaydetti. Buna rağmen partililere yönelik uyarısını sürdürerek 'Asla ama asla hiç kimsenin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yük alamıyorsa bile yük olmaması lazım.' ifadelerini kullandı.

Konuşmasında muhalefetin vizyon eksikliğine değinen Gül, AK Parti'nin AK Parti'den başka rakibi olmadığını, partinin rehavete düşmemesi gerektiğini belirtti. Rehavete kapılmanın veya keyfi davranmanın parti içinde gevşemeye yol açacağını, bu nedenle milletin yanında durmanın ve sorumluluk bilinciyle hareket etmenin şart olduğunu söyledi.

Gül ayrıca, partinin adalet ve doğruluk ilkelerinden sapmayacağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde her zaman hakkın ve hakikatin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Yanlışa, eksikliğe veya haksızlığa karşı partinin siyasi anlayışının net olduğunu vurguladı: yanlış yapanlara asla destek verilmeyecektir.

Toplantı, Gül'ün teşkilata yönelik sorumluluk çağrısı ve AK Parti'nin hizmetlerini vurgulamasıyla son buldu. Gül'ün Karaman temaslarında milletvekilleri, MKYK üyeleri, vatandaşlar, esnaf, çiftçi, işçi ve emekçilerle buluştuğu kaydedildi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdulhamit Gül: "Hiç kimsenin Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a yük olmaması lazım"